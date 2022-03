Campeonato de Portugal de Karting Toyota arranca em Viana do Castelo | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota arranca já no próximo fim de semana, de 19 e 20 março, no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Para a prova inaugural estão inscritos 90 pilotos.

A apresentação do Campeonato será feita hoje, pelas 21.30h no Facebook da FPAK num programa conduzido pelo jornalista João Carlos Costa com João Rito, Paulo Botelho, Fernando Cabo, Francisca Queiroz e Frederico Peters como convidados.

À semelhança da época anterior, o Campeonato de Portugal de Karting Toyota será constituído em 2022 pelas categorias Iniciação, Cadete 4T, X30 Mini, Júnior, X30 Sénior (que inclui a X30 Master) e X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman).

O número de inscritos para a ronda inaugural em Viana do Castelo é considerável (90), algo que se previa, dado que o Open de Portugal de Karting, realizado há três semanas, precisamente na pista vianense, contou com 83 participantes.

A categoria X30 (Sénior) é a mais concorrida, contando com mais de três dezenas de pilotos, mas bastante importante é também o incremento do número de participantes nas categorias de formação, nomeadamente na Iniciação e na Cadete 4T, sendo que as duas juntas contam com cerca de 20 pilotos.

“No Open de Portugal de Karting contamos com 83 participantes. Não há memória desta competição de abertura de época no nosso país ter sido disputada por tantos pilotos. Por isso mesmo, agora, para o arranque do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, em Viana do Castelo, temos 90 inscritos. Tudo indica que o campeonato de 2022 vai ser um sucesso a vários níveis e, para encerrar a época da melhor forma, não tenho dúvidas de que a Taça de Portugal de Karting, que está agendada para os dias 8 e 9 de outubro, para o Kartódromo Internacional de Braga, vai contar com mais de 100 pilotos. A tradicional festa do Karting nacional será ainda mais emblemática”, sublinha João Rito, diretor para o Karting na FPAK.

Fórmula de competição inalterada

Reintroduzida no ano passado, a fórmula de competição mantém o figurino de jornadas duplas, existindo dois dias distintos, um no sábado e outro no domingo, havendo, naturalmente, uma cerimónia de entrega de prémios em cada dia.

O sistema de pontuação também é igual ao de 2021. Quem realizar o melhor tempo nos treinos cronometrados soma um ponto, os vencedores das mangas de qualificação somam 12,5 pontos e os vencedores nas Corridas (Finais) totalizam 25 pontos, existindo, naturalmente outras pontuações para os restantes classificados. Quem também rubricar a volta mais rápida nas Corridas (Finais) somará um ponto extra.

Já para efeitos de classificação final do campeonato, serão contabilizados os oito melhores resultados nas mangas de qualificação e os oito melhores resultados nas Corridas (Finais), não sendo, assim, contabilizadas as duas piores classificações das mangas de classificação e as duas piores classificações obtidas em duas Corridas (Finais).

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Viana do Castelo, todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, entre as 11h30 e as 12h45 , enquanto à tarde, entre as 13h50 e as 17h05, será disputada a uma manga de qualificação e a Corrida 1. No domingo, para todas as categorias, existirá apenas um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados de manhã, entre as 10h45 e as 12h00, enquanto à tarde, entre as 13h00 e as 16h15, realizar-se-á uma manga de qualificação e a Corrida 2.





Calendário

Campeonato de Portugal de Karting 2022

1.ª prova – 19 e 20 março – Viana do Castelo

2.ª prova – 23 e 24 de abril – Leiria

3.ª prova – 14 e 15 maio – Portimão

4.ª prova – 02 e 03 de julho – Baltar

5.ª prova – 17 e 18 de setembro – Bombarral

Taça de Portugal de Karting 2022

Prova única – 08 e 09 de outubro – Braga