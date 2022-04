Campeonato de Portugal de Karting Toyota: 85 inscritos na segunda prova em Leiria | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota vai cumprir a segunda jornada dupla no Kartódromo Internacional de Leiria, no próximo fim de semana, com organização a cargo do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML). Tal como na ronda inaugural, em Viana do Castelo, a prova que se realizará no traçado da cidade Lis conta com mais de 80 inscritos.

Novamente com uma lista de inscritos bem recheada, a segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota promete corridas muito interessantes no Kartódromo Internacional de Leiria, em seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que incluiu a classe X30 Master) e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Em termos de classificação, Artur Loureiro vai apresentar-se no traçado da cidade Lis na liderança da categoria Iniciação com 63 pontos, seguindo-se Lourenço Antunes (61,5), Martin Rodrigues (55), Luís Fernandes (35,5) e Tiago Caetano (34) no top-5, respetivamente. Na categoria Cadete 4T, Guilherme Morgado ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 77 pontos, Francisco Correia (51) é segundo, enquanto Leonor Rocha (50), José Pedro Pinto (43) e Vicente Capela (37) completam, por esta ordem, o top-5.

Na categoria X30 Mini, Martim Marques está no comando com 71 pontos, Diogo Caetano é segundo classificado com 62,5 pontos, enquanto João Barros (50,5), Xavier Lázaro (37,5) e Gabriela Teixeira (32) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. Rodrigo Vilaça está na liderança da categoria Júnior com 76 pontos, Santiago Alves (49) ocupa a segunda posição, seguindo-se Diogo Castro (49), Martim Meneses (48) e Pedro Barbosa (42) integrados, respetivamente, no top-5.

Na categoria X30, que tem o maior número de inscritos (31), Duarte Pinto Coelho é o líder com 71 pontos, enquanto no top-5 estão Frederico Peters (54,5), Diogo Pinto (44), João Miguel Oliveira (34) e Jesse Doorgeest (33,5), respetivamente. Na classe Master, Renato Bolzan ocupa a primeira posição. Quanto à categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira está na liderança em termos absolutos com 72 pontos e também no comando da classe Sénior, seguindo-se Rodrigo Lessa (56,5), André Serafim (46,5) – 1.º da classe Master –, Hugo Marreiros (43) e Márcio Moreira (33), respetivamente, no top-5. Na classe Gentleman, Nuno Portela é o líder.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Leiria, todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, entre as 11h30 e as 12h45 , enquanto à tarde, entre as 13h50 e as 17h25, será disputada a uma manga de qualificação e a Corrida 1. No domingo, para todas as categorias, existirá apenas um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados de manhã, entre as 10h45 e as 12h00, enquanto à tarde, entre as 13h00 e as 16h35, realizar-se-á uma manga de qualificação e a Corrida 2.

A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 16h45.