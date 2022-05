Campeonato de Portugal de Karting: Recorde de participantes | AutoSport

Fotos FPAK

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota prosseguiu em Portimão num fim de semana em que se bateram recordes de participantes. Em pista, muito ‘calor’ e animação.

Seis categorias, 12 vencedores, seis deles a vencer duas finais. É este o resumo do fim de semana de Portimão, em mais uma jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota. Rodrigo Ferreira, Hugo Marreiros, Henrique Cruz, Renato Bolzan, Martim Meneses e Martim Marques, venceram duas finais cada enquanto os outros vencedores do fim de semana foram João Francisco, Diogo Baptista, Lourenço Antunes, Vicente Capela, Nuno Portela e António Bravo Lima, nas respetivas categorias da prova do Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, organizada pelo AIA.

Categoria X30

No sábado, a Final teve várias trocas de líder entre João Miguel Oliveira, Jesse Doorgeest e Henrique Cruz. O piloto de Leiria, que tinha largado do 5.º lugar, assumiu o comando na penúltima volta, confirmando depois o seu regresso às vitórias. Na sua pista de ‘casa’, Jesse Doorgeest garantiu o segundo lugar, a 0,5s de Henrique Cruz e logo na frente de João Miguel Oliveira, que também subiu ao pódio algarvio.

Diogo Marujo voltou a mostrar-se competitivo e foi o quarto classificado, enquanto Duarte Pinto Coelho, líder do campeonato à chegada a Portimão, começou a jornada algarvia com o 5.º posto. Na categoria X30 Master, Renato Bolzan (Tonykart) continua a vencer, na frente de Ricardo Ribeiro (Sodikart) e de Pedro Paxiuta de Paiva (Tonykart).

No domingo, na Final, Jesse Doorgeest e Diogo Marujo passaram pela liderança da corrida, mas Henrique Cruz recuperou três posições desde a partida e assumiu o comando na antepenúltima volta, garantindo a segunda vitória no fim de semana algarvio. Na sua pista de ‘casa’, Jesse Doorgeest lutou pela vitória e cortou a meta a 0,2s do piloto leiriense, com Diogo Marujo a conseguir mais um pódio na categoria rainha do CPK.

Campeão nacional em título, Frederico Peters (Parolin) ainda conseguiu recuperar até ao quarto posto na Final, terminando logo na frente de Duarte Pinto Coelho e João Miguel Oliveira, mais dois fortes candidatos ao título.

Entre os pilotos da categoria Master, novo triunfo para Renato Bolzan (Tonykart), com Ricardo Ribeiro (Tonykart) no segundo posto e com Pedro Paxiuta (Tonykart) a ser desclassificado, por alegada irregularidade técnica.

Categoria X30 Super Shifter

No sábado, na Final, Rodrigo Ferreira arrancou bem da pole e na 2ª volta ganhou vantagem, gerindo depois e venceu à geral e na Sénior. Hugo Marreiros garantiu a segunda posição e a vitória entre os Masters, enquanto Rodrigo Lessa (Birel ART) completou o pódio, sendo segundo classificado na Sénior. André Serafim que arrancou da 16.ª posição, recuperou 12 lugares e foi o quarto, segundo classificado na Master, enquanto Márcio Moreira (Tonykart) fechou o top-5 e foi terceiro classificado na Master.

No domingo, Rodrigo Ferreira voltou a arrancar da pole, mas no fim da 1ª volta já era Miguel Ramos que liderava. Contudo, o piloto portuense assumiu o comando à passagem da 7ª e não mais o largou, voltando a vencer à geral e na Sénior. Hugo Marreiros foi 2º e venceu na classe Master, enquanto Vasco Monory (Sodikart) completou o pódio e foi 2º na Sénior. Rodrigo Lessa foi quarto (3º Sénior) e Miguel Ramos fechou o top-5 (4º Sénior).

João Barros foi sexto classificado e garantiu o segundo lugar na Master, na frente de André Serafim (3º Master).

Categoria Júnior

No sábado, na Final, Martim Meneses liderou quase toda a corrida, com uma curta passagem de Rodrigo Vilaça pela liderança, embora o jovem madeirense tenha recuperado o comando logo a seguir, garantindo assim, nova vitória. Diogo Castro chegou a 2º já na fase final da corrida, e assegurou a posição na frente de Rodrigo Vilaça, que com o 3º lugar manteve a liderança do campeonato.

Santiago Alves, que arrancou do 4.º lugar, manteve essa posição na corrida decisiva, enquanto Henrique Oliveira fez uma excelente recuperação de cinco lugares, fechando o top-5 na prova de Portimão.

No domingo, Martim Meneses voltou a impor-se e venceu pela segunda vez, confirmando ser um dos fortes candidatos ao título. Diogo Castro foi mais forte no duelo com Santiago Alves, e completaram o pódio. As posições seguintes foram discutidas de forma intensa, com Pedro Barbosa (Tonykart) em 4º na frente de Filipe Rodrigues (Birel ART), Henrique Oliveira (Kosmic) e do algarvio Tomás Lobo (Charles Leclerc), com estes quatro pilotos a terminaram separados por 0,3s!

Líder do campeonato à chegada a Portimão, Rodrigo Vilaça (Tonykart) foi dos mais azarados da final, sendo forçado a abandonar.

Categoria X30 Mini

No sábado, Martim Marques aproveitou bem a pole e liderou do início até à 8ª volta, quando Gabriela Teixeira (DR) passou para o comando. Mas logo a seguir, o jovem piloto de Gaia regressou ao comando e manteve-o até ao fim, assegurando a 4ª vitória consecutiva em finais no CPK. Gabriela Teixeira foi 2ª e Afonso Lopes (Kart Republic), que lutou pelo triunfo, terminou no pódio. Xavier Lázaro (DR) cruzou a meta na quarta posição, continuando igualmente a mostrar o seu talento, enquanto que na luta pelo top-5, Diogo Caetano levou a melhor sobre Tomás Fernandes.

No domingo, Martim Marques arrancou da pole e liderou até à 8ª volta, com Gabriela Teixeira a repetir o feito do dia anterior, passando para o comando, mas a história repetiu-se e Martim Marques recuperou o comando na penúltima volta, venceu e reforçou o comando no CPK. Gabriela Teixeira foi 2ª com Romeu Mello (Kosmic) em terceiro. A luta pela quarta posição envolveu quatro pilotos, que terminaram por esta ordem: Afonso Lopes (Kart Republic), Xavier Lázaro (DR), Diogo Caetano (Birel ART) e Tomás Fernandes (Kosmic).

Categoria Cadete 4T

No sábado, Guilherme Morgado liderou até à 3ª volta, João Francisco foi para a frente e isolou-se, vencendo a corrida decisiva. Foi a sua estreia a ganhar, terminando na frente do algarvio José Pedro Pinto, que esteve novamente em destaque. Vicente Capela, Leonor Rocha e Guilherme Morgado, terminaram logo a seguir ‘em cima’ do 2º classificado, separados por escassos 0,3s!

No domingo, Vicente Capela foi subindo posições, e chegou à liderança na derradeira volta, garantindo a sua 1ª vitória no CPK. Numa chegada quase em ‘photo-finish’, Guilherme Morgado foi 2º a 16 milésimos do vencedor, e continua a liderar o campeonato, enquanto João Francisco, que lutou pela vitória, foi terceiro a 0.061s do vencedor. Depois da vitória na manga de qualificação, Francisco Correia ficou muito perto de um lugar no pódio, com o 4.º lugar, enquanto José Pedro Pinto também voltou a acumular pontos importantes no campeonato, com mais um top-5.

Categoria Iniciação

No sábado, Artur Loureiro largou da pole, mas no fim da 1ª já era Diogo Baptista que comandava, tendo estes dois pilotos alternando a liderança até aos últimos instantes da corrida, com Artur Loureiro a ser o primeiro a ver a bandeira xadrez com uma escassa vantagem de 0.071s face a Diogo Baptista. Contudo, o piloto de Vila Nova de Gaia viria a ser desclassificado, devido a uma infração técnica, pelo que o triunfo foi para Diogo Baptista. Lourenço Antunes foi 2º na frente de Tiago Caetano (Birel ART), José Diogo Martins (Birel ART) e Martin Rodrigues (Parolin).

No domingo, Artur Loureiro voltou a largar da pole, mas na 2ª volta Lourenço Antunes foi para a frente e não mais de lá saiu até à bandeira xadrez. Martin Rodrigues, que largou de 6º, terminou em segundo, na frente de Luís Fernandes. José Diogo Martins (Birel ART), foi 4º depois de recuperar quatro posições, enquanto Artur Loureiro, caiu de 2º para 5º na última volta.

A quarta jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota está agendada para os dias 2 e 3 de julho e será disputada no Kartódromo de Baltar.

