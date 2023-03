Campeonato de Portugal de Karting: o que muda nos regulamentos | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota arranca no próximo fim de semana, no Kartódromo de Viana do Castelo, e a fórmula da competição mantém o figurino de jornadas duplas, existindo dois dias distintos, um no sábado e outro no domingo, havendo, naturalmente, uma cerimónia de entrega de prémios em cada dia.

O sistema de pontuação também é igual ao de 2022. Quem realizar o melhor tempo nos treinos cronometrados soma um ponto, os vencedores das mangas de qualificação somam 12,5 pontos e os vencedores nas Corridas (Finais) totalizam 25 pontos, existindo, naturalmente outras pontuações para os restantes classificados. Quem também rubricar a volta mais rápida nas Corridas (Finais) somará um ponto extra.

Já para efeitos de classificação final do campeonato, serão contabilizados os oito melhores resultados nas mangas de qualificação e os oito melhores resultados nas Corridas (Finais), não sendo, assim, contabilizadas as duas piores classificações das mangas de classificação e as duas piores classificações obtidas em duas Corridas (Finais).

Campeonato de Portugal de Karting 2023

1ª prova – 18 e 19 de março – Viana do Castelo

2ª prova – 29 e 30 de abril – Bombarral

3ª prova – 13 e 14 de maio – Portimão

4ª prova – 22 e 23 de julho – Braga

5ª prova – 16 e 17 de setembro – Leiria