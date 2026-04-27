Campeonato de Portugal de Karting no AIA: grandes duelos e muita incerteza

O Kartódromo Internacional do Algarve foi o palco de uma segunda prova do Campeonato de Portugal de Karting Toyota marcada por duelos intensos e incerteza até à linha de meta. Entre a competitividade extrema que definiu o fim de semana em Portimão, saíram vencedores Sviatoslav Mishin (Cadete), Mateus Gomes (X30 Mini), Artur Loureiro (X30 Mini U10), Francisco Correia (Júnior), Miguel de Oliveira (X30 Sénior), Luís Alves (KZ2) e Pedro Valério (X30 Super Shifter).

Categoria KZ2/X30 Super Shifter

Mário Borges (Maranello) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da KZ2 com o tempo de 55,418s. Na primeira manga de qualificação, o piloto da Maia voltou a ser o mais forte e na segunda venceu Luís Alves (TBKart). Na Pré-Final, triunfou Hugo Marreiros (Tonykart) e assegurou a pole-position para a Final, tendo o espanhol Jorge Illade (DR) a seu lado, enquanto da segunda linha partiram Mário Borges e Luís Alves.

Na corrida decisiva, disputada em 14 voltas, Luís Alves largou melhor e manteve-se na liderança até final, conquistando mais uma vitória com a volta mais rápida em 55,798s. Mário Borges foi um tranquilo segundo classificado, existindo mais animação na luta pelo terceiro lugar entre quatro pilotos. Afonso Barata (KR) acabou por levar a melhor sobre Nuno Quintanilha (FK), Hugo Marreiros e Jorge Illade, que completaram o top-6.

Pedro Valério (Kalikart) terminou na sétima posição e venceu na X30 Super Shifter, na qual João Dias (Tonykart) e Rui Pires (Kalikart) completaram o pódio. Já na KZ2 Master triunfou João Nunes (Tonykart), tendo Nuno Portela (Birel ART) e Sérgio Carvalho (Lenzokart) encerrado as presenças no pódio.

Categoria X30 Super Shifter

Mário Borges (Maranello) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da KZ2 com o tempo de 55,418s. Na primeira manga de qualificação, o piloto da Maia voltou a ser o mais forte e na segunda venceu Luís Alves (TBKart). Na Pré-Final, triunfou Hugo Marreiros (Tonykart) e assegurou a pole-position para a Final, tendo o espanhol Jorge Illade (DR) a seu lado, enquanto da segunda linha partiram Mário Borges e Luís Alves.

Na corrida decisiva, disputada em 14 voltas, Rodrigo Ferreira largou melhor e manteve-se na liderança até final, conquistando mais uma vitória com a volta mais rápida em 55,798s. Mário Borges foi um tranquilo segundo classificado, existindo mais animação na luta pelo terceiro lugar entre quatro pilotos. Afonso Barata (KR) acabou por levar a melhor sobre Nuno Quintanilha (FK), Hugo Marreiros e Jorge Illade, que completaram o top-6.

Pedro Valério (Kalikart) terminou na sétima posição e venceu na X30 Super Shifter, na qual João Dias (Tonykart) e Rui Pires (Kalikart) completaram o pódio. Já na KZ2 Master triunfou João Nunes (Tonykart), tendo Nuno Portela (Birel ART) e Sérgio Carvalho (Lenzokart) encerrado as presenças no pódio.

Categoria Júnior

Duarte Alves (LN), que venceu a primeira manga de qualificação e foi terceiro classificado na segunda, garantiu a pole-position para a Pré-Final. Nesta corrida o piloto de Penafiel voltou a triunfar e assegurou a pole-position para a Final, tendo a seu lado Miguel Martins (TBKart), enquanto da segunda linha partiram Francisco Correia (CRG) e Vicente Capela (Tonykart).

A Final, disputada em 14 voltas, começou com Duarte Alves na liderança, tendo na quarta volta Francisco Correia passado para o comando. O piloto de Penafiel regressou à primeira posição na 12.ª volta, mas logo na seguinte o jovem bracarense voltou à liderança para não mais a largar até final. Foi a primeira vitória de Francisco Correia na categoria Júnior, na qual se estreia esta temporada.

Vicente Rodrigues (KR) – que rubricou a volta mais rápida em 59,661s – viu a bandeira xadrez na terceira posição, mas viria a ser penalizado e caiu para o sétimo lugar. Assim, quem completou o pódio foi Santiago Barros (CRG), tendo Miguel Martins (TBKart), Vicente Capela (Tonykart) e Leonor Rocha (TBKart) encerrado o top-6, respetivamente.

José Pedro Pinto (KR) terminou na oitava posição, enquanto Miguel Barbosa (KR) e Guilherme Morgado (Parolin) fecharam, por esta ordem, o top-10.

Categoria X30 Mini

No sábado em Portimão, Mateus Gomes (DR) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, com uma volta em 1m06,165s, mas depois Artur Loureiro (TBKart) venceu as duas mangas de qualificação à geral e na subcategoria U10, pelo que arrancou da pole-position para a Pré-Final, este domingo. O jovem piloto de Vila Nova de Gaia também foi o mais forte na Pré-Final, na frente de Duarte Rodrigues (DR), com ambos a partilharem a primeira linha da grelha para a Final. Mateus Gomes e Lourenço Antunes (Birel ART), autor de uma excelente recuperação na Pré-Final, largaram logo atrás.

Na corrida decisiva, disputada em 11 voltas, Artur Loureiro conseguiu liderar a fase inicial, mas viria a ser ultrapassado por Mateus Gomes à passagem da terceira volta. A partir daí, Mateus Gomes concentrou-se em resistir à pressão dos seus adversários diretos, garantindo a segunda vitória consecutiva no CPK, depois do triunfo em Viana do Castelo. Artur Loureiro também esteve em excelente plano e ficou a apenas 0,2s de Mateus Gomes, vencendo a subcategoria U10. Duarte Rodrigues terminou logo atrás e também subiu ao pódio em Portimão, no terceiro lugar. Martim Gomes (Parolin) muito próximo do pódio, no quarto posto, enquanto Miguel Barbosa (KR) e Eduardo Oliveira (DR) fizeram recuperações notáveis, para terminarem dentro dos seis primeiros, com o jovem piloto de Famalicão a ser 2.º classificado nos U10.

Lourenço Antunes foi o 7.º classificado e mostrou a sua rapidez ao conseguir a melhor volta da Final (1m07,027s), enquanto Luís Fernandes foi o 8.º classificado. Mais azarado, Guilherme Aguiar (TBKart) mostrou um bom andamento, mas terminou no 9.º lugar, logo na frente de Tomás Soeiro (DR).

Categoria Cadete

No sábado, Sviatoslav Mishin (KR) com um segundo e um quarto lugares nas mangas de qualificação, garantiu a pole-position para a Pré-Final. Nesta corrida, disputada hoje, o jovem piloto russo bateu toda a concorrência e assegurou a pole-position para a Final, tendo a seu lado na grelha de partida Raúl Vilarinho (TBKart), enquanto da segunda linha partiram o italiano Riccardo Mathias (Parolin) e Manuel Miranda (FA).

A corrida decisiva, disputada em 10 voltas, Sviatoslav Mishin aproveitou da melhor forma a pole-position para liderar a Final praticamente de início a fim, enquanto que na segunda posição terminou Raúl Vilarinho com uma escassa desvantagem de 0,008s, tendo Manuel Miranda completado o pódio, mas também muito perto do primeiro classificado, a 0,180s. O italiano Riccardo Mathias e Duarte de Deus (KR) – que rubricou a volta mais rápida em 1m09,437s – também lutaram pelos lugares do pódio, mas acabaram por completar o top-5, respetivamente.

Tomás Raposo (CRG) foi um tranquilo sexto classificado, na frente de Rodrigo Carreira (KR), Afonso Salgado (T Group), Breno Arruda (DR), Margarida Soeiro (DR), Orávio Amorim (Birel ART) e do espanhol Mauro Cubela (CS55).

A terceira prova está agendada para 30 e 31 de maio e será disputada no Kartódromo de Castelo Branco.