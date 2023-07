Campeonato de Portugal de Karting: Muita competitividade em Braga | AutoSport

Rodrigo Ferreira, André Serafim, Paulo Martins, Francisco Macedo, João Pedro Rodrigues, Martim Meneses, Gustavo da Silva, Martin Rodrigues e Miguel Barbosa venceram hoje no Campeonato de Portugal de Karting Toyota, no fecho da quarta jornada dupla que decorreu no Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização do Clube Automóvel do Minho.

Os 98 participantes da quarta jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota contribuíram para que as corridas fossem disputadas com um elevado nível de competitividade. Na categoria X30, novamente com mais de três dezenas de pilotos em pista, Santiago Ribeiro (Birel ART) começou por ser o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, com uma volta em 53,467s. O jovem piloto da Ericeira, detentor do título na Taça de Portugal da X30 Sénior, venceu também a manga de qualificação, na frente de João Miguel Oliveira (Tonykart), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha na Final, com Francisco Macedo (CRG) e Filipe Rodrigues (Birel ART) a arrancarem logo atrás.

Na Final, disputada em 16 voltas, Santiago Ribeiro aproveitou bem a pole-position e liderou a fase inicial da corrida, até João Miguel Oliveira assumir o comando, durante a terceira volta. O jovem piloto da Batalha liderou até à 11.ª volta, quando foi ultrapassado por Francisco Macedo, que construiu a partir daí mais uma vitória esclarecedora, apesar da forte oposição de João Miguel Oliveira, Henrique de Oliveira (LM) e Santiago Ribeiro. Francisco Macedo subiu ao topo do pódio em Braga, acompanhado por João Miguel Oliveira e Henrique de Oliveira, preparando-se para confirmar a conquista do título nacional em Leiria, em setembro.

Atrás de Santiago Ribeiro, Diogo Pinto (Tonykart) fechou os cinco primeiros, logo na frente de Rodrigo Vilaça (CRG), que recuperou quatro posições na Final de domingo. Diogo Marujo (Respeed) também subiu até ao 7.º lugar, depois de ter arrancado de 9.º, com João Dinis (CRG) a ceder alguns pontos no campeonato, com o 8.º lugar. O top 10 ficou completo com Filipe Rodrigues e com Frederico Peters (FA), que recuperou seis posições, terminando na frente de João Faria (Redspeed), autor de 12 ultrapassagens.

João Rodrigues (Birel ART) foi o único inscrito na X30 Master e está agora em excelente posição para confirmar o título em Leiria. Francisca Queiroz (Kosmic) venceu a classe feminina.

Categoria X30 Super Shifter

Henrique Cruz (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior com a marca de 51,765s. Na manga de qualificação, venceu Rodrigo Ferreira (Sodi), na frente do regressado André Serafim (Birel ART), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com o marroquino El Fechtali Ghali (Birel ART) e Miguel Ramos (CRG) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 14 voltas, André Serafim liderou a primeira volta, mas lkogo a seguir Rodrigo Ferreira passou para o comando e manteve-o até à bandeira xadrez, festejando mais uma vitória à geral e na classe Sénior no fim de semana bracarense. André Serafim garantiu o segundo lugar e a vitória na classe Master, na frente de Hugo Marreiros (Tonykart) – 2.º Master –, de Luís Alves (CRG) – 2.º Sénior – e do marroquino El Fechtali Ghali, que fechou o top-5 e garantiu o 3.º lugar na Sénior. Paulo Martins (Charles Leclerc) esteve igualmente forte e venceu a classe Gentleman.

Categoria Júnior

Na sessão de treinos cronometrados, Tomás Lemos (Birel ART) foi o mais rápido, ao rodar em 55,807s. Na manga de qualificação, venceu Martim Meneses (Redspeed), na frente de Tomás Lemos, pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Tomás Gomes (Kosmic) e Santiago Alves (Parolin) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

A Final, disputada em 16 voltas, foi emocionante e viu Martim Meneses, Tomás Lemos e Tomás Gomes alternarem na liderança, até o jovem madeirense conseguir passar definitivamente para o comando, na penúltima volta. Martim Meneses somou, assim, mais uma vitória na sua época e vai tentar confirmar o seu quarto título de campeão nacional em setembro, na jornada dupla de Leiria.

Tomás Lemos cortou a linha de meta a apenas 0,049s do líder do campeonato, mas o piloto da Escola de Karting do Oeste não está inscrito no campeonato, o que significa que Tomás Gomes acumulou os pontos do 2.º lugar, subindo também ao pódio em Braga.

Gabriela Teixeira (Kart Republic) esteve ainda melhor do que na prova de sábado e terminou a prova de hoje no 4.º lugar, conseguindo superar o vencedor da prova de ontem, Santiago Alves. Diogo Caetano (Birel ART) fez uma boa recuperação e terminou no 6.º lugar, com João Barros (LN) a garantir o 7.º posto, logo seguido pelo angolano Jorge Saraiva (Kart Republic), que recuperou três lugares.

O jovem português, de origem suíça, Max Radeck (Redspeed) foi o 9.º classificado, na frente de Oliver Benes (Redspeed), que completou o top 10 na Final.

Categoria X30 Mini

Beatriz Costa (FA) foi a mais rápida nos treinos cronometrados com a marca de 1m00,944s. Na manga de qualificação, venceu Afonso Lopes (KR), na frente de Gustavo da Silva (Birel ART), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Jan Rodrigues (FA) e Romeu Mello (DAP) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 14 voltas, Afonso Lopes largou da pole-position e manteve-se na liderança até à 11.ª volta, altura em que Gustavo da Silva passou para o comando e conservou-o até à bandeira xadrez, para assim somar mais uma vitória no fim de semana bracarense. Afonso Lopes foi um meritório segundo classificado, dado que o jovem piloto de Coruche ficou a apenas 0,048s de Gustavo da Silva e rubricou a volta mais rápida em 1m00,887s.

A luta pela terceira posição foi bastante interessante envolvendo no último terço da corrida três pilotos. Guilherme Morgado acabou por completar o pódio, enquanto Leonor Rocha (Parolin) e Jan Rodrigues (FA), que também fizeram uma boa corrida, fecharam, por esta ordem, o top-5. Romeu Mello foi o sexto classificado, seguindo-se Vicente Capela (Parolin), Mario Silva Lora (KR), Vicente Rodrigues (DR) e Xavier Lázaro (DR) no top-5, respetivamente.

Categoria Cadete 4T

Na sessão de treinos cronometrados, Francisco Iglésias (Birel ART) foi o mais rápido com o tempo de 1m04,442s. Na manga de qualificação, o jovem piloto de Cascais também foi o mais forte e teve a seu lado Martin Rodrigues (FA) na primeira linha da grelha para a Final, com João Francisco (Birel ART) e Jayden Francisco (Parolin) a partirem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 8 voltas, Francisco Iglésias aproveitou a pole-position e liderou as primeiras cinco voltas, até ser ultrapassado pelo jovem canadiano Jayden Francisco, uma das surpresas em Braga. Francisco Iglésias ainda recuperou a liderança, mas Martin Rodrigues passou para o comando da corrida na penúltima volta e depois defendeu a sua liderança até ao final, conquistando a sua primeira vitória na Cadete 4T. Jayden Francisco foi o 2.º classificado e Francisco Iglésias completou o pódio em Braga, numa classificação que à hora da publicação desta notícia ainda estava em suspenso, por apelo da equipa de Francisco Iglésias.

Lourenço Antunes (Birel ART) também se mostrou muito competitivo em Braga e ficou próximo do pódio, no 4.º lugar, com Artur Loureiro (Parolin) a completar o top 5 na Final. Tal como tinha acontecido no sábado, Diogo Baptista (Charles Leclerc) foi o piloto que recuperou mais lugares, terminando em 6.º, logo na frente de Luís Fernandes (Birel ART). Tiago Caetano (Birel ART) foi o 8.º classificado na derradeira corrida do fim de semana, enquanto o azarado João Francisco abandonou na fase inicial da corrida.

Categoria Iniciação

Miguel Barbosa (Charles Leclerc) foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 1m32,957s. Na manga de qualificação venceu José Diogo Martins (Birel ART), na frente de Tomás Fontes (Birel ART), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Enzo Santos (Birel ART) e Miguel Barbosa a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 5 voltas, Miguel Barbosa, apesar de arrancar da quarta posição, assumiu logo a liderança e conservou-a até à bandeira xadrez, voltando assim a festejar mais uma vitória. Contudo, o jovem piloto de Famalicão não teve uma corrida fácil, dado que Tomás Fontes – autor da volta mais rápida em 1m32,419s – e José Diogo Martins também estiveram até final na luta pelo comando, terminando, no entanto, nas segunda e terceira posições, respetivamente. Tomás Dias (Birel ART) garantiu o quarto lugar, enquanto Lana Pelfrene (Birel ART) e Enzo Santos foram, por esta ordem, os quinto e sexto classificados.

A quinta e última jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota está agendada para 16 e 17 de setembro e será disputada no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de desportos Motorizados de Leiria (NDML).