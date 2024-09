Campeonato de Portugal de Karting: luta pelos títulos está ao rubro

Rodrigo Ferreira, André Serafim, Rui Pires, Miguel Silva, Afonso Ferreira, Téo Pelfrene, Luís Fernandes e Rodrigo Carreira venceram hoje no Campeonato de Portugal de Karting Toyota, a contar para a quinta e última jornada dupla que está a decorrer no Kartódromo de Baltar, sob a organização da ACDME.

Com 71 participantes, o primeiro dia da quinta jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, disputado hoje, foi bastante emotivo no traçado de Baltar, como seria de esperar, já que em causa está a definição dos títulos de campeões nacionais de 2024.

A categoria-rainha do CPK teve 23 pilotos na jornada deste sábado em Baltar e Maximiano Radeck (CRG) entrou da melhor forma ao conseguir a pole-position nos treinos cronometrados, com uma volta em 47,532s. Na manga de qualificação, o jovem piloto luso-suíço bateu a concorrência e terminou na frente de Afonso Ferreira (Tonykart), Tomás Gomes (TBKart) e Henrique Ventura Oliveira (BRM), que ocuparam, por esta ordem, as duas primeiras linhas da grelha para a Final.

Na Final, disputada em 20 voltas, Max Radeck atrasou-se logo na primeira volta e Miguel Silva (Pantano) assumiu o comando das operações, partindo para uma exibição irrepreensível e regressando às vitórias no CPK. O ex-campeão nacional X30 terminou na frente de Tomás Gomes, após um interessante duelo entre o bracarense e João Faria (CRG), que também subiu ao pódio ‘em casa’.

Afonso Ferreira foi o quarto classificado e Gabriel Caçoilo (LN) conseguiu subir ao top 5 e está na luta pelo título, enquanto Pedro Cachada (Tonykart) fez uma grande recuperação de 13 lugares, para terminar em 6.º. Rodrigo Vilaça (Kart Republic), em preparação para a Taça de Portugal, conseguiu um positivo 7.º lugar na corrida decisiva, logo na frente de Max Radeck, autor da volta mais rápida. Luís Aguiar (TBKart) e Rafael Rajani (TBKart) completaram o top 10 na Final, enquanto Margarida Furtado (Tonykart) foi a melhor concorrente feminina.

Um dos momentos importantes da corrida foi a desistência do líder do campeonato, Martim Meneses, que perdeu pontos para Gabriel Caçoilo, Miguel Silva e Henrique Ventura Oliveira, deixando tudo em aberto para a prova de amanhã.

Categoria X30 Super Shifter

Rodrigo Ferreira (Sodikart) foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior com uma volta em 46,031s. Na manga de qualificação, o piloto do Porto voltou a ser o mais forte à geral e na Sénior, na frente de Mário Borges (Maranello), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Henrique Cruz (Birel ART) e André Serafim (Birel ART) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 18 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou então da pole-position e aproveitou-a da melhor forma para dominar todos os acontecimentos do princípio ao fim da corrida, tendo também rubricado a volta mais rápida em 46,837s. Mais uma vitória à geral e na Sénior para o piloto do Porto.

Henrique Cruz e Mário Borges travaram um duelo pela segunda posição, tendo o primeiro levado acabado por levar a melhor à geral e na Sénior, enquanto Mário Borges foi terceiro classificado à geral e na Sénior.

Jospeh Oliveira (Lenzokart) terminou no quarto lugar, seguindo-se André Serafim – vencedor da classe Master – Hugo Marreiros (Tonykart), Ricardo Sousa (Sodikart) e Rui Pires (Kali Kart), que venceu a classe Gentleman. Pior sorte tiveram Ricardo Alves (Kosmic), Filipe Santos (TBKart), Sérgio Carvalho (Lenzokart) e Paulo Martins (Birel ART) que foram forçados a abandonar logo nas primeiras voltas da corrida.

Categoria Júnior

De manhã, na sessão de treinos cronometrados, Afonso Lopes (Kart Republic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, com a marca de 48,984s. Na manga de qualificação, Afonso Ferreira (TBKart) bateu a concorrência e ficou na frente de Afonso Lopes, com António Macedo (CRG) e Gabriela Teixeira (Kart Republic) logo atrás. Estes pilotos ocuparam as duas primeiras linhas da grelha de partida para a corrida decisiva.

Na Final, disputada em 20 voltas, Afonso Ferreira confirmou o favoritismo e liderou da primeira à última volta, conseguindo juntar a vitória à volta mais rápida da corrida, resultados importantes na luta pelo título nacional, que vai discutir, amanhã, com Gabriela Teixeira e António Macedo.

Afonso Lopes parecia estar a caminho do segundo lugar, mas entrou na box na última volta e desceu para o quarto lugar, com Gabriela Teixeira e António Macedo a completarem, por esta ordem, o pódio de Baltar.

Diogo Caetano (Birel ART) fez uma excelente recuperação de sete lugares e terminou dentro do top 5, liderando um trio muito aguerrido que também incluía João Barros (LN) e Bernardo Pinto (Tonykart). Jan Rodrigues (Tonykart) foi o 8.º classificado na corrida decisiva, logo na frente de Romeu Mello (TBKart), ainda a descobrir esta categoria, e Tomás Carapucinha (Birel ART), que prossegue a sua evolução no karting de competição.

Categoria X30 Mini

Mário Silva Lora (CRG) – líder do campeonato à partida para Baltar – foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 53,225s. Na manga de qualificação, venceu Téo Pelfrene (Birel ART), na frente de Mário Silva Lora, pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Guilherme Morgado (Birel ART) e de Leonor Rocha (TBKart), a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 18 voltas, Téo Pelfrene aproveitou bem a pole-position e fez um bom arranque que lhe permitiu liderar até à 11.ª volta, altura em que Mário Silva Lora se revelou mais forte e passou para o comando. Téo Pelfrene e Mário Silva Lora passaram então a travar um intenso duelo até à bandeira xadrez, tendo, contudo, levado a melhor o primeiro por 0,154s face a Mário Silva Lora, que rubricou a volta mais rápida em 53,700s.

Leonor Rocha rodou as primeiras três voltas na segunda posição, mas depois desceu ao terceiro lugar onde viria a terminar, mas seguindo bem de perto a luta pela vitória entre Téo Pelfrene e Mário Silva Lora.

Guilherme Morgado (Birel ART) – o principal perseguidor de Mário Silva na luta pelo título – e Mateus Gomes (Birel ART) completaram o top-5, na frente de Francisco Correia (CRG), José Pedro Pinto (Birel ART), Gustavo Oliveira (KR), Duarte Rodrigues (DR), Martin Rodrigues (FA), Francisco Iglésias (Birel ART) e do israelita Noam Ehrlich (Birel ART). Santiago Barros (Birel ART) foi forçado a abandonar à oitava volta, numa altura em que era sexto classificado.

Categoria Cadete

De manhã, na sessão de treinos cronometrados, João Barros (Kart Republic) foi o mais rápido do pelotão e garantiu a pole-position e um ponto extra ao rodar em 55,783s. O jovem piloto de Santarém também se superiorizou na manga de qualificação, onde terminou na frente de Luís Fernandes (Parolin) que, assim, também largou da primeira linha da grelha para a Final. Logo atrás, na segunda linha, partiram Artur Loureiro (Parolin) e Lourenço Antunes (Birel ART), que discutem o título nacional em Baltar.

Na Final, disputada em 12 voltas, Luís Fernandes esteve muito forte e liderou logo desde a fase inicial, quando João Barros se atrasou. Depois de assumir o comando, o jovem piloto de Esposende foi construindo uma vantagem confortável, que geriu nas últimas voltas para garantir a vitória.

Lourenço Antunes foi o 2.º classificado e ganhou pontos a Artur Loureiro, o 3.º, depois do líder do campeonato ter sido penalizado por danos na carenagem frontal do seu kart. Tomás Fontes (Tonykart) fez uma excelente recuperação e foi o 4.º classificado na Final, após um intenso duelo com Guilherme Aguiar (TBKart), que completou o top 5.

Estreante na categoria Cadete, Giovanni Gilmore (Tonykart) conseguiu um meritório 6.º lugar e João Barros, mais azarado, foi obrigado a abandonar e não pôde confirmar o excelente andamento que evidenciou na manga de qualificação.

Categoria Iniciação

Manuel Miranda (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 1m17,823s. Na manga de qualificação, venceu Rodrigo Carreira (Birel ART), na frente de Lana Pelfrene (Birel ART), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Manuel Miranda (Birel ART) e Otávio Amorim (Parolin) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 5 voltas, Rodrigo Carreira aproveitou bem a pole-position para começar a dominar todos os acontecimentos, liderando a corrida de princípio a fim, o que lhe permitiu somar mais uma vitória para as contas do campeonato, onde é agora mais líder e está mais perto de conquistar o título de campeão nacional.

Manuel Miranda, depois de rodar na volta inicial na terceira posição, logo a seguir assumiu o segundo lugar e conservou-o até à bandeira xadrez, destacando-se também ao rubricar a volta mais rápida da corrida em 1m17,213s. Lana Pelfrene completou o pódio e Otávio Amorim, que completou apenas 5 anos de idade em junho, foi o quarto classificado.

Amanhã, entre as 08h00 e as 15h20 cumpre-se o segundo dia desta quinta e última jornada dupla em Baltar, estando a cerimónia de entrega de prémios agendada para as 15h40.