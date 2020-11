Campeonato de Portugal de Karting KIA: Prova do Bombarral foi adiada

A última jornada do Campeonato de Portugal de Karting KIA prevista para os dias 14 e 15 de novembro vai ser adiada devido à implementação do Estado de Emergência e ao parecer desfavorável do Delegado de Saúde do Bombarral que considerou o elevado risco de contágio. A FPAK em conjunto com o Clube Automóvel do Minho vão agora procurar reagendar a prova para os meses de dezembro ou janeiro de 2021, de modo a que o Campeonato de Portugal de Karting KIA se possa concluir.