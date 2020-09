Campeonato de Portugal de Karting KIA prossegue em Portimão: Como vai o campeonato

O Campeonato de Portugal de Karting KIA vai cumprir, no próximo fim de semana, a terceira jornada, no Kartódromo Internacional do Algarve (KIA), em Portimão. Com a organização a cargo da ACDME, a prova algarvia conta com 69 inscritos distribuídos por seis categorias.

Chegada a terceira ronda, o Campeonato de Portugal de Karting KIA continua com um bom leque de pilotos, prosseguindo assim bem animado, apesar de ter de cumprir rigorosamente o Plano de Contingência da FPAK, devido à pandemia Covid-19. À partida para esta prova é de sublinhar a estreia de dois pilotos na categoria Iniciação (dos 5 aos 7 anos), nomeadamente de Lourenço Antunes e Martim Gomes, bem como o extenso pelotão da categoria X30, que terá mais de duas dezenas de participantes.

No total, estão inscritos 69 pilotos para competirem no traçado algarvio, em seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, Juvenil, Júnior, X30 e X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman).

Em termos de classificação, Xavier Lázaro vai apresentar-se em Portimão na liderança da categoria Iniciação com 101,25 pontos, seguindo-se Francisco Correia (96,75), Francisco Iglésias (78,75) Leonor Rocha (61,5) e Duarte Vaz (57,75) que completa o top-5. Na categoria Cadete 4T, Martim Menezes ocupa a primeira lugar da tabela classificativa com 103,75 pontos, Guilherme Morgado (81) é segundo, enquanto Lourenço Rocha (67), Francisco Oliveira (63,5) e Tomás Fernandes (53,75) ocupam as posições seguintes, respetivamente.

Na categoria Juvenil, que tem 15 inscritos para a jornada algarvia, Noah Monteiro está no comando com 94,75 pontos, Rodrigo Vilaça é segundo classificado (79,25), seguindo-se Santiago Alves (72,25), Pedro Cachada (60) e Tomás Gomes (49,25) no top-5. Duarte Pinto Coelho está na liderança da categoria Júnior com 100,75 pontos, mas tem logo no seu encalce Rodrigo Testa (98,75) na segunda posição, estando Diogo Martins (73,25), Tomás Martins (58,5) e o sul-coreano Kim Junho (55,25) integrados, por esta ordem, no top-5.

Na categoria X30, que tem o maior número de participantes, contando para a prova algarvia com 23 inscritos, Miguel Silva é o líder com 93,75 pontos, enquanto no top-5 estão Luís Alves (71,25), Luís Leão (62,75), Manuel Silva (60,75) e Frederico Peters (58,5), respetivamente. Quanto à categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira está na liderança em termos absolutos e na classe Sénior com 112,5 pontos, seguindo-se Hugo Marreiros (86,25) – 1.º da classe Master –, André Serafim (77,25), Vasco Lázaro (53) e Paulo Martins (40,5) no top-5, respetivamente.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Portimão, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 14h00 e as 16h45, todos os pilotos vão disputar duas mangas de qualificação. Para domingo, entre as 10h30 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h40 e as 14h55.