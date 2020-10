Campeonato de Portugal de Karting KIA prossegue em em Braga

O Campeonato de Portugal de Karting KIA prossegue, no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional de Braga, com a realização da quarta e penúltima prova, sob a organização da ACDME. A ronda bracarense apresenta uma lista de 72 inscritos que serão distribuídos por seis categorias.



Depois das rondas nas pistas de Leiria, Viana do Castelo e Portimão, o Campeonato de Portugal de Karting KIA vai entrar, no próximo fim de semana, com a realização da quarta e penúltima prova, numa fase em que se começarão a definir os principais candidatos aos títulos em várias categorias, assim como aos tão ambicionados lugares do pódio, que permitem igualmente a distinção na sempre emblemática Gala dos Campeões da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

No total estão inscritos 72 pilotos para competirem no traçado minhoto, em seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, Juvenil, Júnior, X30 e X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman).



Em termos de classificação, Xavier Lázaro vai apresentar-se em Braga na liderança da categoria Iniciação com 155 pontos, seguindo-se Francisco Correia (144,25), Francisco Iglésias (117), Duarte Vaz (89,25) e Leonor Rocha (61,5) que completa o top-5. Na categoria Cadete 4T, Martim Menezes ocupa a primeiro lugar da tabela classificativa com 143,25 pontos, Guilherme Morgado (134,75) é segundo, enquanto Lourenço Rocha (101,5), Francisco Oliveira (94) e Tomás Fernandes (93,5) ocupam as posições seguintes, respetivamente.



Na categoria Juvenil, que tem 18 inscritos para a jornada na cidade dos arcebispos, Noah Monteiro está no comando com 144,5 pontos, Rodrigo Vilaça é segundo classificado (99,75), seguindo-se Santiago Alves (96,25), Pedro Cachada (94,5) e Gustavo da Silva (54) no top-5. Duarte Pinto Coelho está na liderança da categoria Júnior com 152 pontos, Rodrigo Testa (144,25) ocupa a segunda posição, na frente de Diogo Martins (111,5), Tomás Martins (91,5) e do sul-coreano Kim Junho (85,25) que integram, por esta ordem, o top-5.



Na categoria X30, que vai contar com o maior número de participantes, estando 21 pilotos inscritos para a prova bracarense, Miguel Silva é o líder com 125,25 pontos, enquanto no top-5 estão Luís Alves (100,25), Luís Leão (98,75), Frederico Peters (90) e Manuel Silva (79,5), respetivamente. Quanto à categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira está na liderança em termos absolutos e na classe Sénior com 168,75 pontos, seguindo-se Hugo Marreiros (121) – 1.º da classe Master (com 154 pontos) –, André Serafim (113,25), Vasco Lázaro (83,5) e Paulo Martins (70) no top-5, respetivamente. Sérgio Carvalho lidera a classe Gentleman com 56,25 pontos.



Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Braga, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 14h00 e as 16h45, todos os pilotos vão disputar duas mangas de qualificação. Para domingo, entre as 10h30 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h40 e as 14h55, não existindo, como já mencionamos, de acordo com o Plano de Contingência da FPAK, a habitual cerimónia de entrega de prémios. Estes deverão ser levantados no secretariado da prova, assim que o clube organizador informar os pilotos.