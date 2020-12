Xavier Lázaro, Martim Meneses, Duarte Pinto Coelho, Miguel Silva, Rodrigo Ferreira, André Serafim e Sérgio Carvalho sagraram-se este fim de semana campeões nacionais, no Kartódromo de Viana do Castelo, palco da quinta e última prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA 2020, cuja organização esteve a cargo do Clube Automóvel do Minho (CAM).

Campeonato de Portugal de Karting KIA: Os campeões nacionais (vídeo)