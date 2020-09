Campeonato de Portugal de Karting KIA manteve nível muito competitivo em Portimão

Xavier Lázaro, Guilherme Morgado, Noah Monteiro, Rodrigo Testa, Jesse Doorgeest, Rodrigo Ferreira, Hugo Marreiros e Sérgio Carvalho venceram a terceira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA 2020, disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização da ACDME.

A terceira jornada do Campeonato de Portugal de Karting KIA contou com 67 participantes e, em todas as categorias, assistiram-se a duelos bem interessantes pela vitória, mas também pelos lugares de acesso ao pódio e outras posições de relevo.

Na categoria Iniciação, Frederico Correia foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final, triunfou Xavier Lázaro, assim como na Final, somando a segunda vitória consecutiva. Francisco Correia e Guilherme Santos terminaram nos lugares do pódio, enquanto Francisco Iglésias, Martim Gomes, Duarte Vaz e Lourenço Antunes fecharam os sete primeiros.

Na categoria Cadete 4T, Lourenço Rocha começou por ser o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, Martim Meneses impôs-se na primeira manga de qualificação e Guilherme Morgado triunfou na segunda. Na Pré-Final, Guilherme Morgado voltou a vencer, assim como na Final, onde Tomás Fernandes foi segundo classificado e Lourenço Rocha completou o pódio. Francisco Oliveira e Martim Meneses, encerraram, por esta ordem, os cinco primeiros.

Rodrigo Vilaça foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, enquanto Rodrigo Seabra venceu a primeira manga de qualificação e Pedro Cachada triunfou na segunda. Na Pré-Final, venceu Noah Monteiro, bem como na Final, tirando o melhor proveito de arrancar da pole-position para liderar do princípio ao fim, festejando assim mais uma vitória, numa corrida em que teve como principal opositor Rodrigo Seabra. Gustavo da Silva completou o pódio, Pedro Cachada assegurou o quarto lugar e Rodrigo Vilaça fechou os cinco primeiros, fazendo uma notável recuperação desde o 12.º lugar.

Na categoria Júnior, Duarte Pinto Coelho foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final, o piloto de Lisboa voltou a impor-se e na Final encetou mais um intenso duelo com Rodrigo Testa, piloto que viria a ver a bandeira xadrez na primeira posição. Duarte Pinto Coelho foi assim segundo classificado, Diogo Martins completou o pódio, enquanto Diogo Castro e o sul-coreano Kim Junho encerraram, por esta ordem, os cinco primeiros.

Luís Alves foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados da categoria X30 e venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda triunfou Miguel Silva. Na Pré-Final, impôs-se a Jesse Doorgeest, piloto holandês que viria a bater toda a concorrência na Final, com Miguel Silva e Luís Leão a garantirem a terceira e quarta posição, enquanto Frederico Peters e Luís Alves fecharam, respetivamente, os cinco primeiros, num pelotão com 22 concorrentes.

Na categoria X30 Super Shifter, Ricardo Borges foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, mas depois foi Rodrigo Ferreira quem venceu as duas mangas de qualificação à geral e na Sénior, triunfando Hugo Marreiros na Master e Sérgio Carvalho na Gentleman. Na Pré-Final, Rodrigo Ferreira voltou a impor-se, assim como na Final, venceu à geral e na Sénior. Hugo Marreiros foi segundo classificado à geral e venceu entre os Masters, enquanto Sérgio Carvalho triunfou na classe Gentleman.

A quarta prova está agendada para 17 e 18 de outubro e será disputada no Kartódromo Internacional de Braga.