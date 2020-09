Xavier Lázaro, Guilherme Morgado, Noah Monteiro, Rodrigo Testa, Jesse Doorgeest, Rodrigo Ferreira, Hugo Marreiros e Sérgio Carvalho venceram a terceira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA 2020, disputada este fim de semana no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização da ACDME.

Campeonato de Portugal de Karting KIA em Portimão (vídeo)