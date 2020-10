Campeonato de Portugal de Karting KIA: Corridas emocionantes em Braga

A quarta e penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Karting KIA foi uma das mais emocionantes da temporada. No Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização da ACDME, 69 participantes, distribuídos por seis categorias, contribuíram para que a maioria das corridas tivessem um desfecho imprevisível até à bandeira xadrez.



Na categoria Iniciação, Xavier Lázaro foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final, o piloto da Várzea de Sintra voltou a triunfar, assim como na Final, somando a terceira vitória consecutiva. Francisco Correia e Leonor Rocha terminaram nos lugares do pódio, enquanto Francisco Iglésias, Martim Gomes, Guilherme Santos e Duarte Vaz fecharam o top-7, respetivamente.



Na categoria Cadete 4T, Martim Meneses começou por demonstrar a sua rapidez ao conseguir o melhor tempo nos treinos cronometrados, partindo depois para duas vitórias nas mangas de qualificação, triunfando também na Pré-Final e na Final. Na corrida decisiva, David Luís e Lourenço Rocha também terminaram nas posições do pódio, com Tomás Fernandes e Guilherme Morgado a completarem o top-5.



Na categoria Juvenil, Rodrigo Vilaça foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, Pedro Cachada venceu as duas mangas de qualificação e Santiago Alves a Pré-Final. Na Final, Santiago Alves arrancou da pole-position e liderou a primeira volta, tendo, na seguinte, Pedro Cachada passado para o comando, o qual viria a alternar com Noah Monteiro até final.



O piloto da Maia acabou por levar a melhor sobre Pedro Cachada com uma escassa vantagem de 0,066s. Santiago Alves e Gustavo da Silva foram, por esta ordem, os terceiro e quarto classificados, enquanto Tomás Gomes fechou o top-5. Contudo, no final da prova, o Colégio de Comissários Desportivos (CCD) desclassificou Noah Monteiro do evento por alegada irregularidade técnica no seu kart, mas o seu concorrente Tiago Monteiro apelou e a classificação está suspensa.



Diogo Martins foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados da categoria Júnior, conseguindo depois duas vitórias nas mangas de qualificação, enquanto na Pré-Final e Final triunfou Duarte Pinto Coelho. Diogo Martins e Rodrigo Testa terminaram logo a seguir nos lugares do pódio, tendo o sul-coreano Kim Junho sido quarto classificado e Francisco Costa obtido um positivo quinto lugar.



Na categoria X30, uma das mais competitivas do Campeonato de Portugal de Karting KIA, Santiago Ribeiro começou por ser o mais rápido na sessão de treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, Henrique Cruz foi o grande protagonista, conseguindo duas vitórias, para depois também vencer a Pré-Final. Na Final, Luís Alves e Henrique Cruz passaram pela liderança, mas, na penúltima volta, Frederico Peters – que arrancou da sexta posição – conseguiu assumir o comando e cruzar a meta na primeira posição. Miguel Silva recuperou até ao segundo lugar, na frente de Henrique Cruz, Luís Leão e Luís Alves, que, por esta ordem, fecharam o top-5.



Na categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, mas depois foi Ricardo Borges a vencer a primeira manga de qualificação à geral e na Sénior, triunfando André Serafim na Master e Sérgio Carvalho na Gentleman.



Na segunda manga de qualificação, foi a vez de se impor Rodrigo Ferreira à geral e na Sénior, com vitórias para Hugo Marreiros na Master e Sérgio Carvalho na Gentleman. Na Pré-Final, triunfou Ricardo Borges à geral e na Sénior, vencendo Hugo Marreiros na Master e Sérgio Carvalho na Gentleman. Na Final, Ricardo Borges repetiu o feito e saiu vitorioso da jornada bracarense, tendo André Serafim e Sérgio Carvalho ganho na Master e na Gentleman, respetivamente.



A quinta e penúltima prova está agendada para 14 e 15 de novembro e será disputada no Kartódromo de Baltar, com a organização a cargo do Clube Automóvel do Minho (CAM).

Classificações – CLIQUE AQUI