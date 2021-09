Campeonato de Portugal de Karting KIA: Bombarral ao rubro | AutoSport

Martin Rodrigues, Martim Gomes, José Pedro Pinto, Guilherme Morgado, Martim Meneses, Francisco Macedo, Noah Monteiro, Luís Alves, Frederico Peters, João Fernandes, Rui Chagas, Ricardo Borges, Hugo Marreiros, Nuno Portela e Paulo Martins venceram na quarta jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA.

O Campeonato de Portugal de Karting KIA prosseguiu este fim de semana, com a realização da quarta jornada dupla, no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME.

Com 29 pilotos em pista, no primeiro dia de competição, João Miguel Oliveira foi o mais rápido nos treinos cronometrados e Henrique Cruz venceu a manga de qualificação. Na Final, disputada em 17 voltas, Henrique Cruz largou da pole position mas Luís Alves arrancou melhor e colocou-se na frente de todo o pelotão, construindo depois uma importante vantagem que geriu até ao final. Com mais uma vitória, o piloto de Guimarães reforça o seu comando do CPK. Henrique Cruz foi o mais direto adversário do vimaranense na Final, terminando no 2.º lugar, enquanto Mariana Machado fez uma excelente recuperação até ao derradeiro lugar do pódio. João Fernandes venceu na categoria X30 Master, seguindo-se Rui Chagas e Pedro Paiva, respetivamente.

No segundo dia de competição, João Miguel Oliveira voltou a ser o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 17 voltas, João Miguel Oliveira largou da pole-position e liderou as primeiras duas voltas, tendo depois Frederico Peters passado para o comando para não mais o largar e assim festejar mais uma vitória para o campeonato, que lhe permite continuar na luta pelo título. Jesse Doorgeest e Gabriel Caçoilo completaram o pódio.Rui Chagas venceu na categoria X30 Master, seguindo-se João Fernandes e Pedro Paiva, respetivamente.

Categoria X30 SuperShifter

Ricardo Borges foi o mais rápido nos treinos cronometrados no primeiro dia de competição e venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 15 voltas, Ricardo Borges voltou a arrancar da pole-position e dominou por completo até à bandeira xadrez, colecionando mais um triunfo à geral e na Sénior. Hugo Marreiros venceu na Master e Nuno Portela triunfou na Gentleman. No segundo dia de competição, Rodrigo Lessa foi o mais rápido nos treinos cronometrados e Ricardo Borges venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 15 voltas, Ricardo Borges largou da pole-position, mas foi Miguel Ramos a assumir a liderança na qual se manteve até à 6.ª volta, altura em que Ricardo Borges passou para o comando. Parecia que o piloto da Maia iria somar mais uma vitória, mas na última volta e bem perto da linha da meta, André Serafim acabou por ser o primeiro a ver a bandeira xadrez e a festejar a vitória à geral e na Master, tendo Ricardo Borges garantido a segunda posição e a vitória na Sénior. Paulo Martins venceu na Gentleman.

Categoria Júnior

No primeiro dia de competição, Francisco Macedo foi o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 17 voltas, Francisco Macedo voltou a partir da pole-position e manteve-se sempre na liderança, para festejar mais uma vitória.

Pedro Cachada – que foi o principal opositor de Francisco Macedo – garantiu de forma tranquila a segunda posição e Noah Monteiro completou o pódio. No segundo dia de competição, Santiago Alves foi o mais rápido nos treinos cronometrados e Noah Monteiro venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 17 voltas, Noah Monteiro partiu da pole-position e manteve-a até final, mas muito pressionado por Santiago Alves e Rodrigo Vilaça que completaram o pódio

Categoria X30 Mini

O madeirense Martim Meneses foi o mais rápido nos treinos cronometrados do primeiro dia de competição e o espanhol Manuel Míguez Gayoso venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 15 voltas,Manuel Míguez Gayoso liderou até à quarta volta, altura em que passou João Barros para o comando, tendo, no entanto, Manuel Míguez Gayoso recuperado a primeira posição na 14.ª e penúltima volta. Contudo, quem se revelou mais forte no final foi Martim Meneses, que depois de arrancar da 13.ª posição, foi recuperando até ver a bandeira xadrez no primeiro lugar e com a volta mais rápida em 52,200s, tendo Manuel Míguez Gayoso e João Barros garantido, respetivamente, os restantes lugares do pódio.

No segundo dia de competição, Martim Meneses foi o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu a manga de qualificação. Na Final, disputada em 15 voltas, Martim Meneses voltou a arrancar da pole-position e esteve novamente muito forte, tendo, contudo, na primeira metade da corrida a oposição de João Barros, mas depois ganhou mais vantagem e geriu-a até final, para somar mais uma vitória, com João Barros a garantir o segundo lugar e Manuel Míguez Gayoso a terceira posição.

Categoria Cadete 4T

No primeiro dia de competição, o ‘rookie’ José Pedro Pinto foi o mais rápido nos treinos cronometrados e na manga de qualificação venceu Guilherme Morgado. Na Final, disputada em 11 voltas, Lourenço Rocha partiu da pole position, mas Francisco Correia assumiu o comando da corrida durante as primeiras cinco voltas. Lourenço Rocha ainda passou pela liderança, mas José Pedro Pinto conseguiu ultrapassar os seus adversários na fase final e, assim, garantiu a vitória logo na primeira Final da sua carreira. Também muito aguerridos, Francisco Correia e Lourenço Rocha terminaram logo atrás, separados por apenas 0,2s entre si.

No segundo dia de competição, Leonor Rocha foi a mais rápida nos treinos cronometrados e Guilherme Morgado venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 11 voltas, Guilherme Morgado arrancou da pole-position, mas foi Leonor Rocha a comandar as primeiras duas voltas, tendo na terceira volta Guilherme Morgado assumido a liderança para não mais a largar e festejar assim a sua segunda vitória em Finais esta temporada. Leonor Rocha e José Pedro Pinto completaram o pódio.

Categoria Iniciação

Martim Gomes foi, no primeiro dia de competição, o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu a manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 5 voltas, Martim Gomes voltou a partir da pole-position, mas na penúltima volta foi Vicente Correia a assumir a liderança, tendo depois, na última volta, Martin Rodrigues chegado ao comando para não mais o largar e festejar assim a sua primeira vitória e logo na sua prova de estreia no Campeonato de Portugal de Karting.

Martim Gomes e Vicente Correia terminaram praticamente ‘colados’ nas segunda e terceira posições, respetivamente.

No segundo dia de competição, Martim Gomes foi o mais rápido nos treinos cronometrados e Lourenço Antunes revelou-se mais forte na manga de qualificação. Na Corrida Final, disputada em 5 voltas, Lourenço Antunes partiu da pole-position e liderou as primeiras duas voltas, tendo depois passado para o comando Martim Gomes que não mais o largou até final, para assim festejar a sua quinta vitória em Finais do Campeonato de Portugal de Karting da categoria Iniciação.

Lourenço Antunes garantiu o segundo lugar e Guilherme Santos completou o pódio.

A quinta e última jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA está agendada para 2 e 3 de outubro e será disputada no Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização a cargo da ACDME.

Por Filipe Cairrão/Fotos HelloFoto