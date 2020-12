Campeonato de Portugal de Karting KIA atribui hoje títulos de 2020

O Campeonato de Portugal de Karting KIA cumpre este fim de semana, no Kartódromo Viana do Castelo, a quinta e última prova, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Depois da passagem pelas pistas de Leiria, Viana do Castelo, Portimão e Braga, o Campeonato de Portugal de Karting KIA regressa este fim de semana.

Em termos de classificação, Xavier Lázaro apresentou-se em Viana do Castelo na liderança da categoria Iniciação com 211,25 pontos, seguindo-se Francisco Correia (189,25), Francisco Iglésias (150,75), Duarte Vaz (116,25) e Leonor Rocha (97,5) que completa o top-5. Na categoria Cadete 4T, Martim Menezes ocupa a primeiro lugar da tabela classificativa com 199,5 pontos, Guilherme Morgado (171,5) é segundo, enquanto Lourenço Rocha (143,5), Tomás Fernandes (129,5) e Francisco Oliveira (121) ocupam as posições seguintes, respetivamente.

Na categoria Juvenil, a classificação da quarta prova está suspensa. Em termos gerais até à terceira jornada, Noah Monteiro está no comando com 144,5 pontos, Rodrigo Vilaça é segundo classificado (99,75), seguindo-se Santiago Alves (96,25), Pedro Cachada (94,5) e Gustavo da Silva (54) no top-5. Duarte Pinto Coelho está na liderança da categoria Júnior com 202,75 pontos, Rodrigo Testa (182,5) ocupa a segunda posição – mas não está inscrito para esta prova –, enquanto Diogo Martins (159), o sul-coreano Kim Junho (119,75) e Tomás Martins (118,5), que também não está inscrito para esta jornada, integram, por esta ordem, o top-5.

Na categoria X30, Miguel Silva é o líder com 160,25 pontos, enquanto no top-5 estão Luís Alves (137,25), Luís Leão (129,5), Frederico Peters (129,5) e Henrique Cruz (93) –não inscrito para esta prova –, respetivamente. Quanto à categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira está na liderança em termos absolutos com 211,5 pontos e na classe Sénior com 216,25 pontos, seguindo-se Hugo Marreiros (157) – 1.º da classe Master (com 202,75 pontos) –, André Serafim (151,5), Ricardo Borges (116,5) – não inscrito para esta prova – e Vasco Lázaro (109,5 no top-5, respetivamente. Sérgio Carvalho lidera a classe Gentleman com 112,5 pontos.

Programa desportivo

Esta manhã disputam-se as restantes três mangas de qualificação, às quais se seguem as Pré-Finais entre a 11h25 e as 13h00. As Finais serão disputadas entre as 14h20 e as 15h55.