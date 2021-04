Campeonato de Portugal de Karting KIA: Arranque em Viana do Castelo

O regresso das jornadas duplas, um novo sistema de pontuação, as novas categorias X30 Mini e X30 Master são algumas das principais novidades do Campeonato de Portugal de Karting KIA 2021, que arranca já no próximo fim de semana, no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). A Riakart, promotora do campeonato, prevê ter mais de 80 participantes na ronda inaugural.

A edição 2021 do Campeonato de Portugal de Karting KIAvai ser novamente disputada nas categorias Iniciação, Cadete 4T, Júnior, X30Sénior e X30 SuperShifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman), sendo a X30 Mini (que substitui a categoria Juvenil e que já pôde ser vista há cerca de três semanas na Taça de Portugal de Karting relativa a 2020), assim como a classe X30 Master (incluída na X30 Sénior), destinada a que tem mais de 30 anos de idade, as principais novidades.

À hora do fecho desta edição o número de inscritos para a ronda vianense já era considerável, sobretudo nas categorias X30 (Sénior) e X30 Mini, prevendo a Riakart – promotora do campeonato – que a prova de abertura seja disputada por cerca de 80 pilotos distribuídos pelas diferentes categorias.

A empresa sedeada em Ponte de Lima estima que a categoria Iniciação vai contar com 5 pilotos, a Cadete 4T com 7, a X30 Mini com 16, a Júnior com 15, a X30 Sénior com 30 e a X30 SuperShifter com 15, muito embora a situação pandémica possa alterar estas previsões, mas a evolução em termos de participantes em algumas categorias, segundo a Riakart, deverá evoluir ao longo da época, com o campeonato a passar depois pelas pistas de Leiria, Baltar, Bombarral e Braga.

A nova categoria X30 Mini

A categoria Juvenil passa agora a designar-se por X30 Mini – destinada a pilotos dos 7 aos 11 anos –, mas não muda apenas de nome. Os karts passam a estar equipados com motores de 60cc Watershift(ligeiramente mais lentos), refrigerados a água, por troca com os Puma de 85cc, refrigerados a ar, propulsores que a IAME deixou de fabricar. Mas o principal motivo desta mudança é para os jovens pilotos portugueses correrem com as mesmas especificações dos karts admitidos no IAME Euro Series (Europeu da especialidade) e de outras competições internacionais do construtor. Em Espanha, onde habitualmente correm vários portugueses, esta categoria já foi introduzida. Outra particularidade é que esta categoria deixa de ter os motores selados – podendo as equipas fazer as retificações que entenderem de acordo com o regulamento técnico –, sendo apenas selado o cilindro.

A categoria X30 Master

Incluída na categoria X30 (Sénior) passará a estar a X30 Master, para pilotos que já tenham completado 30 anos. Esta categoria já é disputada em vários países, inclusive nas Finais Internacionais IAME, habitualmente disputadas no circuito de LeMans, em França. João Fernandes, de 35 anos, que regressou à competição há cerca de três semanas na Taça de Portugal de Karting relativa a 2020, disputada em Portimão, é um dos pilotos que pontuará para a categoria X30 Master. Para a ronda de abertura do Campeonato de Portugal em Viana do Castelo, a Riakart conta ter mais dois pilotos na X30 Master, nomeadamente Rui Chagas e Pedro Paiva, nomes ainda sujeitos a confirmação.

A matemática para o título

Com o regresso das jornadas duplas, em que existirão dois dias distintos de competição, um no sábado e outro no domingo, em 2021 o sistema de pontuação passa a ser diferente face aos anos anteriores. Em todas as categorias, quem realizar o melhor tempo nos treinos cronometrados soma um ponto, os vencedores das mangas de qualificação somam 12,5 pontos e os vencedores nas Corridas (Finais) totalizam 25 pontos, existindo, naturalmente outras pontuações para os restantes classificados. Quem também rubricar a volta mais rápida nas Corridas (Finais) somará um ponto extra. Para efeitos de classificação final do campeonato, serão contabilizados os oitos melhores resultados nas mangas de qualificação e os oito melhores resultados nas Corridas (Finais), não sendo, assim, contabilizadas as duas piores classificações das mangas de classificação e as duas piores classificações obtidas em duas Corridas (Finais).

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Viana do Castelo,todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 13h50 e as 17h05, será disputada a uma manga de qualificação e a Corrida 1. No domingo, para todas as categorias, existirá apenas um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados de manhã, enquanto à tarde, entre as 13h00 e as 15h35, realizar-se-á uma manga de qualificação e a Corrida 2.

De acordo com o Plano de Contingência da FPAK, a habitual cerimónia de entrega de prémios, não será feita no pódio. Os prémios deverão ser levantados no secretariado da prova, assim que clube organizador informar os pilotos. “Todos nós gostaríamos que a cerimónia de entrega de prémios se realizasse no pódio, mas temos que cumprir as diretrizes das Direção Geral de Saúde. Pode ser que em breve esta situação seja revertida”, disse-nos João Rito, diretor para o Karting na FPAK, partilhando da mesma opinião Paulo Botelho, responsável pela Riakart: “Temos de ter atenção como realizamos as provas, pois a situação que vivemos não é fácil e temos de respeitar quem nos autoriza a fazê-las, nomeadamente a Direção Geral de Saúde. Vamosnovamente colocar às autoridades competentes a possibilidade de realizarmos as cerimónias de entregas de prémios no pódio nas próximas provas, pois sabemos que é importante para o Karting, mas, para já, não podemos assegurar”.

Caixa1

Calendário

Campeonato de Portugal de Karting KIA 2021

1.ª prova –10 e 11 abril – Viana do Castelo

2.ª prova – 15 e 16 maio –Leiria

3.ª prova – 12 e 13 junho –Baltar

4.ª prova – 18 e 19 setembro –Bombarral

5.ª prova – 02 e 03 outubro –Braga

Taça de Portugal de Karting 2021

06 e 07 novembro –Leiria