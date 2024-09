Campeonato de Portugal de Karting: já há campeões…

Rodrigo Carreira, Artur Loureiro, Mário Silva Lora, Gabriela Teixeira, Martim Meneses, Rodrigo Ferreira, André Serafim e Paulo Martins são os novos campeões nacionais (virtuais) de Karting.

A edição 2024 do Campeonato de Portugal de Karting Toyota terminou este fim de semana, com a realização da quinta e última jornada dupla, no Kartódromo de Baltar, em Paredes, sob a organização da ACDME.

Categoria X30

Martim Meneses somou mais um título ao seu extenso palmarés e logo na época de estreia na categoria-rainha do CPK, a X30 (Sénior). O jovem madeirense confirmou a conquista com uma vitória na prova deste domingo, em Baltar.

Com 23 pilotos em pista, o regressado Rodrigo Vilaça (Kart Republic), que esteve a preparar a Taça de Portugal de Karting, foi o mais rápido do pelotão nos treinos cronometrados e conquistou a pole-position com uma volta em 47,519s. Na manga de qualificação, Martim Meneses (Kart Republic) esteve imparável e ganhou na frente de Maximiano Radeck (CRG), com Pedro Cachada (Tonykart) e Rodrigo Vilaça a terminarem logo atrás e a partilharem a segunda linha da grelha para a Final.

A vitória na manga retirou pressão ao novo campeão nacional, mas Martim Meneses fez questão de impor um ritmo forte e consistente, ganhando também a Final. Max Radeck foi o mais diretor perseguidor do jovem madeirense, com o luso-suíço a confirmar as excelentes indicações de sábado e a garantir o 2.º lugar, sendo acompanhado no pódio por Pedro Cachada, que já tinha feito uma Final de grande nível no sábado.

Rodrigo Vilaça e João Faria (CRG) encetaram um duelo muito interessante que só ficou decidido nos últimos metros, a favor do jovem bracarense, vencedor do Open de Portugal no arranque da época. Gabriel Caçoilo (LN), que chegou a Baltar ainda com aspirações ao título, foi o 6º classificado na Final, logo na frente de Henrique Ventura Oliveira (BRM), que recuperou nove posições (!) na corrida decisiva.

Tomás Gomes (TBKart) foi 8.º classificado na Final, devido a uma penalização por danos na carenagem frontal do seu kart, enquanto Afonso Ferreira (Tonykart) e Luís Aguiar (TBKart) completaram o top 10, logo na frente de Rodrigo Pires (Redspeed), autor de uma boa recuperação, e da melhor piloto feminina, Francisca Queiroz (TBKart).

Categoria X30 Super Shifter

Hugo Marreiros (Tonykart) foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Master com a marca de 45,916s. Na manga de qualificação, venceu Rodrigo Ferreira (Sodikart), na frente de Mário Borges (Maranello), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Henrique Cruz (Birel ART) e Joseph Oliveira (Lenzokart) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 18 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou então da pole-position, assumiu o comando e não mais o largou até final, festejando assim mais uma vitória e o seu 12.º título de campeão nacional de Karting, uma vez mais na categoria X30 Super Shifter à geral e na Sénior. Mário Borges deu uma excelente réplica e viu a bandeira xadrez na segunda posição, com a volta mais rápida em 46,401s, enquanto que na luta pelo terceiro lugar Henrique Cruz levou a melhor sobre André Serafim (Birel ART), que venceu a classe Master e sagrou-se campeão nacional.

Joseph Oliveira (Lenzokart) fechou o top-5 e foi quarto classificado na Sénior, na frente dos masters Hugo Marreiros, Ricardo Alves (Kosmic) e Ricardo Sousa (Sodikart). Paulo Martins (Birel ART) foi nono classificado e revalidou o título de campeão nacional Gentleman, seguindo-se o master Filipe Santos (TBKart), Rui Pires (Kali Kart) e Sérgio Carvalho (Lenzokart), os segundo e terceiros classificados da classe Gentleman.

Categoria Júnior

Está encontrada a nova campeã nacional Júnior no CPK. Gabriela Teixeira conquista o seu primeiro título nacional e torna-se apenas a terceira piloto feminina a sagrar-se campeã de Portugal de Karting, depois de Mariana Machado (Juvenil) e Maria Germano Neto (Cadete).

Hoje de manhã, na sessão de treinos cronometrados, António Macedo (CRG) foi o mais rápido e garantiu a pole-position para a manga de qualificação, que seria ganha pelo vencedor da prova de sábado, Afonso Ferreira (TBKart). Gabriela Teixeira (Kart Republic) foi 2ª classificada, logo na frente de António Macedo e Bernardo Pinto (Tonykart), que partilharam a segunda linha da grelha para a Final.

Com os pontos necessários para se sagrar campeã nacional, Gabriela Teixeira teve uma Final mais tranquila e viu o seu companheiro de equipa, Afonso Lopes (Kart Republic), lutar pela vitória com Afonso Ferreira, embora o piloto de Coruche tenha sido desclassificado no final da corrida, devido a uma alegada irregularidade técnica no seu kart. Afonso Ferreira, que já tinha fechado a época de 2023 com a conquista da Taça de Portugal, concluiu o CPK da melhor forma, conseguindo a segunda vitória consecutiva em Baltar, desta feita com 2,091s de vantagem sobre Diogo Caetano (Birel ART).

Gabriela Teixeira festejou o título de campeã com novo pódio, após um intenso duelo com António Macedo (4.º), outro piloto que chegou a Baltar com hipóteses de ser campeão. Bernardo Pinto fez uma boa corrida e completou os cinco primeiros na prova de domingo, enquanto Tomás Fernandes (TBKart) vingou o azar da Final de ontem com o 6º lugar. Seguiram-se João Barros (LN) e Jan Rodrigues (Tonykart), ambos com uma evolução promissora, o mesmo se podendo dizer de Afonso Azevedo (Kart Republic), Romeu Mello (TBKart) e Tomás Carapucinha (Birel ART), que prosseguem a sua aprendizagem na Júnior.

Categoria X30 Mini

Francisco Correia (CRG) foi a mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 53,394s. Na manga de qualificação, venceu Téo Pelfrene (Birel ART), na frente de Mário Silva Lora (CRG), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Francisco Correia e Mateus Gomes (Birel ART) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 18 voltas, Téo Pelfrene largou da pole-position, mas Mário Silva Lora revelou-se mais forte na primeira volta e assumiu a liderança. Na 16.ª volta foi a vez de Francisco Correia passar para o comando e na 18.º volta impôs-se, em definitivo, Téo Pelfrene, somando assim mais uma vitória. Mário Silva Lora e Francisco Correia, que estiveram sempre na luta pelo triunfo, foram os segundo e terceiro classificados, respetivamente, sendo que para Mário Silva Lora – que rubricou a volta mais rápida em 53,619s – o segundo lugar alcançado hoje foi mais do que suficiente para se sagrar campeão nacional da categoria X30 Mini, numa época em que já conquistou o Open de Portugal e a Rotax Cup.

Leonor Rocha (TBKart) e Mateus Gomes travaram um duelo muito interessante pela quarta posição, tendo levado a melhor a piloto de Ponte de Lima, enquanto Mateus Gomes fechou o top-5. José Pedro Pinto (Birel ART) foi o sexto classificado, na frente de Gustavo Oliveira (KR), Santiago Barros (Birel ART), Martin Rodrigues (FA) e Guilherme Morgado, que encerrou o top-10.

Categoria Cadete

Depois de já ter sido campeão de Portugal na época de estreia na Iniciação, em 2022, Artur Loureiro garantiu este domingo o seu segundo título de campeão nacional de Karting, desta feita na categoria Cadete.

De manhã, na sessão de treinos cronometrados, Luís Fernandes (Parolin) conseguiu a pole-position nos treinos cronometrados, com uma volta em 56,017s. Na manga de qualificação, o jovem piloto de Esposende voltou a bater a concorrência e partilhou a primeira linha da grelha para a Final com o novo campeão nacional, Artur Loureiro. João Barros (Kart Republic) e Guilherme Aguiar (TBKart) largaram logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 12 voltas, Artur Loureiro liderou a primeira metade da corrida, mas Luís Fernandes ultrapassou o jovem piloto de Vila Nova de Gaia e partiu para uma vitória confortável, a segunda consecutiva no fim de semana de Baltar. Guilherme Aguiar e Tomás Fontes (Tonykart) também se mostraram muito aguerridos, mas um toque entre ambos viria a decidir o duelo pelo derradeiro lugar do pódio, com Aguiar a ser o terceiro classificado e Fontes a descer a quarto, após uma penalização.

Lourenço Antunes (Birel ART) fez uma corrida de recuperação e sagrou-se vice-campeão nacional com um top 5, enquanto o luso-americano Giovanni Gilmore (Tonykart) completou a sua estreia na Cadete com um 6º lugar, logo na frente do azarado João Barros (Kart Republic), mais um jovem valor que demonstrou potencial em muito pouco tempo no Karting.

Categoria Iniciação

Rodrigo Carreira (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 1m18,147s. Na manga de qualificação, o jovem piloto de Lisboa voltou a ser o mais forte, na frente Manuel Miranda (Birel ART), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Otávio Amorim (Parolin) e Lana Pelfrene (Birel ART) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 5 voltas, Rodrigo Carreia arrancou da pole-position, mas nas primeiras duas voltas foi Manuel Miranda quem liderou a corrida, passando depois, contudo, o líder do campeonato, Rodrigo Carreira, para o comando e não mais o largou até à bandeira xadrez, tendo rubricado ainda a volta mais rápida em 1m17,529s. No entanto, Rodrigo Carreira foi penalizado por alegada falsa partida e desceu à segunda posição, resultado que não o impediu de se sagrar campeão nacional na categoria Iniciação.

Manuel Miranda garantiu assim a primeira posição e estreou-se a vencer no Campeonato de Portugal de Karting, enquanto Lana Pelfrene completou o pódio e Otávio Amorim foi o quarto classificado.