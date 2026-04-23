Campeonato de Portugal de Karting com 75 inscritos para Portimão

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota vai cumprir, no próximo fim de semana, a segunda jornada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, com organização a cargo do AIA Motor Clube. A prova algarvia conta com 75 inscritos e será transmitida em direto no canal Youtube e na página de Facebook da FPAK.

A segunda prova do Campeonato de Portugal de Karting Toyota promete corridas muito interessantes no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em seis categorias distintas, nomeadamente a Cadete, a X30 Mini (que inclui a subcategoria U10), a Júnior, a X30 e a KZ2/X30 Super Shifter (que conta com as classes Master e Gentleman).

Em termos de classificação, Raúl Vilarinho vai apresentar-se no traçado algarvio na liderança da categoria Cadete com 89 pontos, seguindo-se Sviatoslav Mishin (82) e Manuel Miranda (77) nas segunda e terceira posições, respetivamente. Duarte de Deus com 75 pontos e Tomás Raposo com 70 pontos fecham o top-5.

Na categoria X30 Mini, Mateus Gomes está no comando com 91 pontos, Martim Gomes é segundo classificado com 76 pontos, enquanto que Duarte Rodrigues (75), Guilherme Aguiar (68,5) e Miguel Barbosa (66,5) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. Na subcategoria U10, Miguel Barbosa é o líder com 88 pontos, Guilherme Aguiar está no segundo lugar com 87,5 pontos, seguindo-se Luís Fernandes (77), Artur Loureiro (76) e Bernardo Sequeira (64) no top-5.

Duarte Alves está na liderança da categoria Júnior com 105 pontos, Vicente Rodrigues (74) ocupa a segunda posição, seguindo-se Miguel Martins (73), Francisco Correia (64,5) e Santiago Barros (64,5) integrados, respetivamente, no top-5.

Na categoria X30, António Macedo é o líder com 98,5 pontos, enquanto no top-5 estão Rafael Rajani (93,5), Afonso Ferreira (76), João Barros (71) e Santiago Alves (66,5), respetivamente. Quanto à categoria KZ2, Luís Alves está na liderança em termos absolutos com 103,5 pontos, seguindo-se Rodrigo Ferreira (83,5), Mário Borges (74), Afonso Barata (73,5) e Hugo Marreiros (63,5). Bruno Frota comanda a KZ2 Master, João Nunes a KZ2P e João Barros lidera a categoria X30 Super Shifter à geral e na Gentleman.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Portimão, todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, entre as 11h45 e as 12h35, enquanto à tarde, entre as 13h35 e as 16h35, serão disputadas duas mangas de qualificação para cada categoria. No domingo, realizam-se as Pré-Finais, entre as 10h15 e as 10h40, seguindo-se uma manga de qualificação para cada categoria, entre as 11h00 e as 11h35, enquanto à tarde, entre as 12h50 e as 14h10, realizar-se-ão as Finais, sendo estas também transmitidas em direto no Facebook e no Youtube da FPAK. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 14h50.