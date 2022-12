Calendário do Campeonato Portugal karting Toyota 2023: Sai Braga entra Baltar | AutoSport

Já é conhecido o calendário de provas do Campeonato Portugal karting Toyota 2023. Estão previstas as mesmas cinco provas, mais o Open Portugal karting e a Taça de Portugal.

A única diferença no CPK face a 2022, é que não se vai realizar qualquer evento em Braga, prova que será substituída pelo regresso do campeonato a Baltar.

De resto as datas sofrem ligeiras alterações, mas não na ordem existente em 2022. A época abre com o Open em Viana do Castelo, e fecha com a Taça de Portugal com uma boa novidade: realiza-se na Madeira, no Circuito do Faial.

Provas/eventos Datas Organizador

Open Portugal karting – Circuito de Viana do Castelo 25 a 26 fevereiro A.C.D.M.E.

Prova 1 – Circuito de Viana do Castelo 18 a 19 março N.D.M.L.

Prova 2 – Circuito de Leiria 29 a 30 de abril N.D.M.L.

Prova 3 – Circuito de Portimão 13 a 14 maio A.I.A.

Prova 4 – Circuito de Braga 22 a 23 julho C.A.M.

Prova 5 – Circuito do Bombarral 16 a 17 setembro A.C.D.M.E.

Calendário da Taça Portugal Karting

Provas/eventos Datas Organizador

Taça Portugal karting – Circuito do Faial – Madeira 14 a 15 outubro C.A.M.