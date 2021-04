Borges, Serafim e Martins vencem no CPK da X30 Super Shifter em Viana do Castelo

Ricardo Borges venceu hoje a categoria X30 Super Shifter à geral e na Sénior a contar para a primeira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA, que está a decorrer no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). André Serafim impôs-se na Master e Paulo Martins triunfou na Gentleman.

Por Filipe Cairrão

Foto FCJ/Filipe Cairrão Jerónimo

Rodrigo Ferreira, com um kart equipado com chassis Praga, foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior, percorrendo os 1117 metros da pista minhota em 49,950s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo a seu lado na grelha de partida Elias Barros (Birel ART), o mais lesto na Master. Da segunda linha, largaram André Serafim (Intrepid) e Ricardo Borges (Birel ART).

Assim, na manga de qualificação, disputada em 15 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou da pole-position, mas Ricardo Borges – que rubricou a volta mais rápida em 42,322s – mostrou um forte andamento que lhe permitiu passar imediatamente para a frente e vencer à geral e na Sénior, enquanto o piloto do Porto foi segundo classificado.

André Serafim viu tranquilamente a bandeira xadrez na terceira posição e venceu na categoria Master, na qual Elias Barros também esteve muito forte cruzou a meta no quarto lugar. Contudo, uma penalização fez com que Elias Barros caísse para a nona posição e fosse sexto na Master.

João Barros (Birel ART) foi o quarto classificado e garantiu o segundo lugar na Master, mas logo a seguir terminaram Márcio Moreira (Sodikart) – 3.º Master –, Vasco Lázaro (Kart Republic) – 4.º Master –, Rodrigo Lessa (Birel ART) – 3.º Sénior –, Hugo Marreiros (Tonykart) – 5.º Master – e Kevin Saraiva (Kosmic) no top-10.

Paulo Martins (Charles Leclerc) foi o 11.º classificado e venceu na categoria Gentleman, na qual Joaquim Rocha (Sodikart) foi segundo, enquanto Sérgio Carvalho (Luxor) e Nuno Portela (DR) foram forçados a abandonar.

Na Corrida Final, disputada em 15 voltas, Ricardo Borges partiu assim da pole-position, mas Rodrigo Ferreira assumiu o comando até à terceira volta, tendo a partir daí o piloto da Maia passado para a liderança, para não mais a largar até à bandeira xadrez, rubricando também a volta mais rápida em 42,667s.

André Serafim voltou a fazer uma corrida de excelente nível, sendo premiado com o terceiro lugar à geral e com a vitória na categoria Master.

Nas voltas iniciais, o quarto lugar esteve na posse de diferentes pilotos, mas a partir da quinta volta Vasco Lázaro assumiu a posição e manteve-a até final, sendo segundo na Master. Hugo Marreiros fechou o top-5 – 3.º na Master –, na frente de Elias Barros – 4.º na Master –, Paulo Martins – 1.º na Gentleman –, Rodrigo Lessa – 3.º na Sénior –, Nuno Portela – 2.º Gentleman – e de Kevin Saraiva (4.º na Sénior) encerrou o top-10.

Amanhã, entre as 08h45 e as 15h35 cumpre-se o segundo dia desta primeira jornada dupla em Viana do Castelo.

