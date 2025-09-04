Bombarral prepara-se para coroar novos Campeões Nacionais de Karting

A grande final do Campeonato de Portugal de Karting Toyota aquece o KIRO-Kartódromo

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota chega ao seu clímax este fim de semana, com a quinta e última jornada dupla a ser disputada no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral. Com a organização a cargo da ACDME, esta derradeira prova promete um espetáculo de adrenalina e emoção, onde serão conhecidos os novos Campeões de Portugal de Karting de 2025. Setenta e seis pilotos estão inscritos, prontos para lutar pelos cobiçados títulos.

A edição de 2025 do campeonato teve o seu arranque em março, em Viana do Castelo, e percorreu as pistas de Portimão, Palmela e Braga, antes de chegar ao seu desfecho decisivo no Bombarral. Os 76 participantes estão distribuídos por seis categorias distintas: Iniciação, Cadete, X30 Mini, Júnior, X30 (que inclui a classe X30 Master) e X30 Super Shifter (com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Classificações atuais: luta aberta pelos títulos

As classificações prometem uma disputa intensa até à última volta em várias categorias:

Iniciação: Margarida Soeiro lidera com 136 pontos, seguida de perto por Afonso Salgado (133,5). Breno Arruda (113), Otávio Amorim (106,5) e Frederico Portilho (76,5) completam o top 5.

Cadete: Miguel Barbosa ocupa a primeira posição com 284,5 pontos. Guilherme Aguiar (212,5) é segundo, enquanto Raúl Vilarinho (211), Bernardo Sequeira (202) e Luís Fernandes (186,5) fecham o top 5.

X30 Mini: Francisco Correia comanda com 269,5 pontos, com Santiago Barros em segundo (214,5). Miguel Martins (209), Duarte Rodrigues (204) e Gustavo Oliveira (186) integram os cinco primeiros.

Júnior: Afonso Lopes está na liderança com 272,5 pontos, com Leonor Rocha (258,5) na segunda posição. José Pedro Pinto (206), Mário Silva Lora (193) e Tomás Carapucinha (147,5) completam o top 5.

X30: Gabriel Caçoilo é o líder absoluto com 246 pontos. No top 5 estão Santiago Alves (240), Rafael Rajani (216), António Macedo (210,5) e Max Radeck (182,5).

X30 Super Shifter: Hugo Marreiros lidera em termos absolutos com 249,5 pontos e também a classe Master. Joseph Oliveira (240) é primeiro na classe Sénior, seguido por Afonso Barata (224,5), João Nunes (196) e Bruno Frota (177) no top 5 geral. Na classe Gentleman, Nuno Portela mantém a liderança com 295,5 pontos, à frente de Rui Pires (254), João Dias (253,5) e Sérgio Carvalho (215).

Programa desportivo intenso no Bombarral

O fim de semana no Bombarral será repleto de ação. No sábado, todas as categorias terão duas sessões de treinos livres oficiais e uma de treinos cronometrados, entre as 08h30 e as 12h35. A tarde será dedicada à manga de qualificação e à Corrida 1, que decorrerão das 13h50 às 17h30. A cerimónia de entrega de prémios para as provas do dia está agendada para as 18h10.

No domingo, a emoção continua com um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados, entre as 08h00 e as 10h40. A manga de qualificação e a Corrida 2, momentos cruciais para a definição dos campeões, realizar-se-ão entre as 11h00 e as 15h05. A cerimónia final de entrega de prémios, onde os novos campeões serão coroados, está marcada para as 15h45.

O KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, inaugurado em 2005, é um dos mais modernos e desafiantes circuitos de karting em Portugal, reconhecido pela sua pista técnica que exige grande precisão dos pilotos. A sua localização estratégica tem contribuído para a dinamização do desporto motorizado na região, atraindo competições nacionais e internacionais e servindo como berço para jovens talentos que aspiram a carreiras profissionais no automobilismo.