Campeonato de Portugal de Karting KIA/Leiria: Resumo (vídeo)

Francisco Correia, Martim Meneses, Pedro Cachada, Duarte Pinto Coelho, Miguel Silva, Rodrigo Ferreira e Hugo Marreiros venceram na primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA 2020, disputada este fim de semana no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados local (NDML).

A jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Karting KIA em Leira mostrou que nas diferentes categorias existem vários candidatos aos títulos em discussão esta temporada, sobretudo na categoria X30 Sénior na qual alinharam 22 pilotos e na Juvenil que contou com 17 participantes.

Na categoria Iniciação, Francisco Correia foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda impôs-se Xavier Lázaro. Na Pré-Final, Francisco Correia voltou a triunfar após interessante duelo com Xavier Lázaro. Na Final, o piloto de Braga largou da pole-position e liderou de princípio a fim, tendo Xavier Lázaro, Francisco Iglésias, Leonor Rocha e o ‘rookie’ Duarte Vaz fechado, por esta ordem, o top-5.

Na nova categoria Cadete 4T, Martim Meneses foi o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as duas mangas de qualificação e a Pré-Final. Na Final, o piloto madeirense arrancou da pole-position e dominou a corrida de princípio a fim, tendo Guilherme Morgado garantido o segundo lugar. Tomás Fernandes não terminou muito longe do jovem piloto de Loures, cortando a meta no terceiro lugar, na frente de Francisco Oliveira e Lourenço Rocha, respetivamente.

Santiago Alves foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados da categoria Juvenil e venceu as duas mangas de qualificação, assegurando a pole-position para a Pré-Final, na qual voltou a triunfar. Na Final, Santiago Alves liderou até à quinta volta, altura em que Noah Monteiro passou para o comando, para na volta seguinte Pedro Cachada assumir a primeira posição e não mais a largar até final. Numa corrida bem emotiva, Noah Monteiro terminou imediatamente a seguir, na frente de Santiago Alves, Tiago Lima e Rodrigo Vilaça que fecharam, respetivamente, o top-5.

Na categoria Júnior, Duarte Pinto Coelho foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e venceu as duas mangas de qualificação, assim como a Pré-Final. Na Final, o piloto de Lisboa largou da pole-position e voltou a dominar todos os acontecimentos. Rodrigo Testa foi um tranquilo segundo classificado e na luta pela terceira posição Diogo Martins levou a melhor sobre José Pinheiro, tendo o sul-coreano Junho Kim encerrado o top-5.

Luís Alves foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados da categoria X30 Sénior, venceu a primeira manga de qualificação e Miguel Silva triunfou na segunda. Na Pré-Final, Luís Alves voltou a impor-se e na Final esteve muito perto de repetir o feito, mas, à entrada para a derradeira volta, Miguel Silva conseguiu superar o vimaranense para alcançar a vitória na corrida decisiva. Luís Alves foi segundo classificado, na frente de Manuel Silva, Frederico Peters e Santiago Ribeiro.

Na categoria X30 Super Shifter, Hugo Marreiros foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados à geral e na Master, enquanto nas mangas de qualificação impôs-se Rodrigo Ferreira à geral e na Sénior, tendo o piloto do Porto voltado a triunfar na Pré-Final, na qual Hugo Marreiros foi segundo classificado e saiu vitorioso entre os Masters.

Na Final, Rodrigo Ferreira arrancou da pole-position e garantiu o lugar mais alto do pódio quer à geral quer na Sénior. Hugo Marreiros terminou na segunda posição e venceu entre os Masters. André Serafim (2.º Master) e Filipe Rodrigues (2.º Sénior) foram os terceiro e quarto classificados, respetivamente, tendo Vasco Lázaro fechado o top-5 e garantido o terceiro lugar do pódio na categoria Master.

A segunda prova está agendada para 4 e 5 de abril e será disputada no Kartódromo de Viana do Castelo, com a organização a cargo do Clube Automóvel do Minho (CAM).

Campeonato de Portugal de Karting KIA/Leiria: Resumo (vídeo)