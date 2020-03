Campeonato de Portugal de Karting KIA arranca este fim de semana em Leiria

O Campeonato de Portugal de Karting KIA 2020 arranca já no próximo fim de semana, de 7 e 8 de março, com a realização da primeira prova no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados local (NDML). Distribuídos por seis categorias, serão 65 os pilotos que vão correr no traçado leiriense.

O Campeonato de Portugal de Karting KIA volta esta temporada a ser composto pelas categorias Iniciação, Juvenil, Júnior, X30 e X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman) e a nova Cadete 4T, pelo que esta época serão novamente atribuídos nove títulos de campeões nacionais de Karting.

Principais novidades

Uma das principais novidades – que já pôde ser vista há duas semanas no Open de Portugal –, é a nova categoria Cadete 4T, com motores Tillotson, sendo o chassis de escolha livre, enquanto nas restantes categorias os karts estarão equipados com os propulsores Iame, à exceção da categoria Iniciação que, como habitualmente, recorre aos motores Honda.

A fórmula de competição de cada prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA é esta temporada mais atrativa, já que passa a contar com uma Pré-Final. Assim, depois das duas habituais mangas de qualificação, será disputada uma Pré-Final que determinará a grelha de partida para a Final.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Leiria, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 14h00 e as 16h45, todos os pilotos vão disputar duas mangas de qualificação. Para domingo, entre as 10h30 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h40 e as 14h55, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 15h30.

Calendário 2020

Depois da primeira prova em Leiria, a caravana do Karting nacional vai deslocar-se a Viana do Castelo para cumprir a segunda jornada nos dias 4 e 5 de abril, enquanto a terceira será disputada em Portimão, nos dias 2 e 3 de maio. A quarta ronda está agendada para 13 e 14 de junho para Braga e a quinta e última prova será disputada em Baltar, nos dias 5 e 6 de setembro.

O decorrer do fim-de-semana de competição pode ser acompanhado em: http://cpkarting.pt/live-timing/