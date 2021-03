Cinco portugueses no arranque do IAME Euro Series este fim de semana na Bélgica

Por Filipe Cairrão

Foto Arquivo/HelloFoto

A primeira prova do IAME Euro Series 2021 – vulgo ‘Europeu’ IAME – vai ser disputada este fim de semana no circuito belga de Mariembourg e contará com a presença de cinco portugueses.

Francisco Costa e Noah Monteiro vão alinhar na categoria X30 Júnior que conta com 53 inscritos, enquanto Maria Germano Neto, Martim Marques e Rodrigo Seabra integram o pelotão da X30 Mini que tem 42 inscritos.

Hoje e amanhã, os cinco portugueses vão realizar várias sessões de treinos livres não oficiais, estando os treinos cronometrados agendados para o início da tarde de sexta-feira, ao quais se seguirão três mangas de qualificação da X30 Sénior, categoria em que Portugal não tem qualquer representante.

No sábado serão disputadas várias mangas de qualificação em todas as categorias, estando a corrida de repescagem, a Pré-Final e a Final agendadas para domingo.

Depois desta prova de abertura em Mariembourg, o IAME Euro Series vai cumprir a segunda jornada entre os dias 20 a 23 de maio no Circuito Internacional de Zuera, em Espanha, estando a terceira ronda marcada para o traçado italiano de Castelletto, entre 29 de julho e 1 de agosto. A quarta e última prova realizar-se-á novamente na Bélgica, mas desta vez na pista de Genk, entre 26 e 29 de agosto.