Luca Corberi pede desculpa e afirma: “Não vou correr mais…”

Este fim de semana ficou marcado pelo que se sucedeu no Campeonato Mundial de Karts FZ da FIA, em Lonato, Itália. Os vídeos rapidamente circularam pela internet e a comunidade motorizada já fez saber a sua opinião. gora, numa publicação na sua rede social Facebook, Luca Corberi publicou o seguinte:

“Gostaria de pedir desculpa à comunidade de desporto motorizado pelo que fiz. Não há desculpas para explicar porque fiz um acto tão vergonhoso, isto foi algo que nunca fiz nos meus 15 anos de carreira, e espero realmente que não venha a ser visto por mais ninguém no futuro. Depois da corrida, depois de ter sido chamado pelos juízes desportivos, pedi-lhes que me tirassem a licença porque estava plenamente consciente dos meus erros irreparáveis, mas como me mostraram, não têm poder para o fazer, está escrito nas regras internacionais, por isso, por favor, não estejam contra eles, estavam apenas a fazer o seu trabalho da melhor maneira que podiam.

Por esta razão, decidi não participar em mais nenhuma corrida no desporto motorizado para o resto da minha vida, isto não é auto justiça, é simplesmente a coisa certa a fazer. A minha família está no karting desde 1985, vimos o seu crescimento, vimos o melhor e o pior. Este episódio será recordado como um dos piores do nosso desporto e isso é algo que nunca esquecerei. Não estou a pedir qualquer indulgência, porque não a mereço. Concordo plenamente com as punições exigidas. Escrevo hoje para pedir desculpa, mesmo que não seja suficiente, porque depois de todas as coisas más que aconteceram durante este evento, o pior já foi feito por mim, um tipo que adora este desporto e depois do pior dia da sua vida ainda se lembrará das suas boas memórias nas corridas.

Obrigado”