FIA Karting Academy Trophy: Tomás Gomes vai representar Portugal | AutoSport

A14.ª edição do FIA Karting Academy Trophy, competição internacional que visa detetar novos talentos e que reúne este ano 45 pilotos oriundos de 45 países. A representação lusa, este ano, está a cargo de Tomás Gomes.

Destinada a pilotos dos 12 aos 14 anos, indicados pelas federações dos seus países, a competição terá a presença do jovem bracarense Tomás Gomes, que assim vai continuar a viver a experiência de competir ao mais alto nível. Várias estrelas do desporto automóvel já disputaram a competição, como Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari, que, curiosamente, foi o vencedor em 2011.

Nesta competição, todos os pilotos vão ter os seus karts equipados com motores Vortex, chassis Exprit e pneus Vega fornecidos pela organização, sendo também o fato de competição igual para todos.

Tomás Gomes – vencedor da Taça de Portugal Júnior em 2021 e Campeão de Portugal Rotax Júnior em 2022, só para citar alguns êxitos – está bastante focado para ter uma boa prestação, apesar de ser dos mais jovens do pelotão (13 anos) e partir à descoberta de um mundo completamente novo:

“Vou deparar-me com uma realidade bem diferente a vários níveis, começando desde logo pelo material que vou utilizar, pois nunca corri com um kart equipado com um motor Vortex nem com um chassis Exprit. Espero adaptar-me rapidamente, assim como às pistas, já que também não conheço os circuitos de Trinec (República Checa), de Rodby (Dinamarca) e de Cremona (Itália). De qualquer modo, para além de ser para mim um orgulho representar Portugal numa competição como o FIA Karting Academy Trophy, estou bastante motivado para me adaptar rapidamente a esta nova realidade e tudo farei para obter os melhores resultados”,

O FIA Karting Academy Trophy arranca no dia 18 de maio e prolonga-se até dia 21, no circuito de Trinec, na República Checa. Depois da primeira prova na República Checa, o FIA Karting Academy Trophy vai passar pela Dinamarca, para a realização da segunda jornada, entre os dias 15 e 18 de junho, na pista de Rodby, enquanto a terceira e última prova decorrerá entre de 27 e 30 de julho, em Itália, no traçado de Cremona.