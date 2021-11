FIA Girls on Track: Maria Germano Neto concluiu a Final Four | AutoSport

As últimas quatro pilotos da FIA Girls on Track – Rising Stars Junior, 11-13 anos, completaram agora o seu campo de Scouting de Karting, na sede da Ferrari Driver Academy (FDA) em Maranello e na pista de corrida Autodromo di Franciacorta. Maria Germano Neto esteve presente e tentou impressionar os responsáveis da Scuderia.

Após dias de intensas avaliações dentro e fora de pista, as jovens regressam agora a casa e aguardam o resultado final, que verá os engenheiros e a equipa de peritos da FDA analisar o desempenho através de uma grande variedade de workshops mentais, físicos e media, bem como a progressão em pista na maquinaria Tony Kart. No final das deliberações, a FDA decidirá se uma das jovens merece o seu apoio para uma temporada internacional de karting.

A categoria Juniores da FIA Girls on Track – Rising Stars foi lançada este ano como uma extensão do programa original de quatro anos, que potencialmente leva pilotos de 14-16 anos de idade do karting a competirem em monolugares e corridas de Fórmula 4 com a Iron Dames, um dos principais parceiros do projeto.

Com o apoio adicional da FDA, a Girls On track – Rising Stars pode agora apoiar pilotos mais jovens – com esta iniciativa de desenvolvimento Júnior que irá potencialmente colocar uma das jovens a cargo da Academia italiana numa temporada de karting internacional. Sendo um programa inovador de deteção de talentos concebido para fomentar o talento feminino entre os 11 e 16 anos de idade, a piloto vencedora terá também a possibilidade de se juntar à categoria Sénior da FIA Girls on Track – Rising Stars quando atingir a idade permitida para correr na Fórmula 4.

Maria Germano Neto conseguiu ser uma das quatro finalistas e deu o seu melhor para ser a escolhida. O simples facto de ter sido uma das quatro melhores merece já ser enaltecido e a experiência que angariou servirá para a sua promissora carreira. O anúncio dos resultados terá lugar a 7 de Dezembro.