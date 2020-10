FIA abre inquérito sobre Karting em Lonato

A FIA não perdeu muito tempo e face aos acontecimentos da prova do Mundial de Karting, em Lonato, Itália, já abriu um inquérito: “A FIA e a ACI estão profundamente preocupadas com os acontecimentos perturbadores que ocorreram durante o Mundial de Karting da FIA KZ em Lonato, Itália, envolvendo pilotos, membros de equipas e oficiais de pista”, lê-se no comunicado da FIA.

Os vídeos rapidamente circularam pela internet e a comunidade motorizada já fez saber a sua opinião. Jenson Button, campeão do mundo de Fórmula 1 em 2009, reagiu na rede social Twitter, afirmando que: “Luca Corberi acabou de destruir qualquer hipótese de ter uma carreira nas corridas depois deste comportamento no Campeonato do Mundo de Karts FIA. O pai, que é dono do circuito, é visto a ‘mandar’ um piloto contra a parede. Ambos os idiotas deviam ser banidos para a vida”.

Luca Corberi has just destroyed any chance he had at a racing career after his disgusting behaviour today at the FIA Karting World champs. His father owns the circuit and is seen power driving the guy into a wall, Life ban for both of these idiots please https://t.co/uzWD1cDJ9w