Champions of the Future Academy: Beatriz Costa em destaque na estreia

Beatriz Costa esteve em destaque na ronda inaugural dupla do Champions of the Future Academy Program, disputada no Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, em Valência. A jovem piloto de Braga, de apenas 14 anos, estreou-se na exigente categoria OK-N Sénior com desempenhos que confirmam a sua evolução.

A competição, promovida pela RGMMC em parceria com a Fórmula 1 Academy, reúne apenas 33 pilotos entre os 14 e os 17 anos, todos em igualdade técnica, com motores TM, chassis Kart Republic e pneus Vega fornecidos pela organização. Beatriz Costa é uma das mais jovens do pelotão.

No sábado, a piloto portuguesa foi a quarta mais rápida na qualificação, a 0,297 segundos da pole-position. Nas mangas de qualificação, terminou em sétimo e quinto lugares, garantindo a quinta posição na grelha para a Final. Cruzou a meta em sétimo, mas uma penalização de 10 segundos relegou-a para o 15.º posto.

No domingo, após registar o 17.º tempo nos treinos cronometrados, foi forçada a abandonar a primeira manga depois de recuperar sete posições na volta inicial. Na segunda manga, ascendeu ao 12.º lugar e, na Final, voltou a evidenciar consistência ao concluir no top-10. Após esta primeira jornada, ocupa a 13.ª posição do campeonato.

A próxima ronda dupla do campeonato está agendada para 28 a 31 de maio, em Thessaloniki, na Grécia.

No final da prova em Valência, Beatriz Costa afirmou:

“Estou muito contente com a minha performance e gostei muito de participar nesta prova, pois o ambiente é incrível. Os resultados mostram a minha grande evolução enquanto piloto, que é fruto do trabalho intenso que temos feito nos últimos meses – eu, o Sr. Domingos e o Testas.”