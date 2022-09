CEK: Gustavo da Silva mostra evolução | AutoSport

Gustavo da Silva evidencia uma boa evolução no Campeonato de Espanha de Karting (CEK), que terminou no passado fim de semana, na pista de Zuera e onde esteve em destaque. Promissor piloto português rodou sempre nos lugares cimeiros da categoria Mini e terminou a última corrida do campeonato no 4.º lugar, a escassos 0,08s da vitória!

Gustavo da Silva já tinha mostrado o seu talento na penúltima jornada do CEK, em Campillos, mas o jovem piloto da EKO/Birel ART Portugal esteve ainda mais rápido na derradeira prova da competição espanhola, disputada em Zuera. Por entre três dezenas de pilotos de diferentes nacionalidades, Gustavo da Silva começou logo a evidenciar-se nas mangas de qualificação, onde recuperou cinco posições rumo ao 7.º lugar na primeira manga, chegando depois a rodar em 3.º na segunda manga.

Na Corrida 1, Gustavo da Silva integrou um extenso lote de 13 pilotos que lutaram pelo 6.º lugar, terminando a primeira final em 7.º após ter chegado a estar entre os quatro primeiros. Na Corrida 2, fez três ultrapassagens e conseguiu um excelente 4.º lugar, a apenas 0,08s do pódio e a 0,4s da vitória! Resultados que mostram bem a competitividade da categoria Mini do Campeonato de Espanha de Karting.

“Gostei muito do fim de semana em Zuera porque senti-me sempre rápido e estive na discussão pelos primeiros lugares”, apontou Gustavo da Silva. “Mostrámos andamento para chegar aos lugares do pódio e ficámos mesmo muito perto de fechar o CEK com um top 3. Obrigado aos meus patrocinadores e à equipa, que fez um excelente trabalho. Agora vamos preparar bem a Taça de Portugal”, referiu o promissor piloto de Cascais, aludindo à emblemática Taça de Portugal de Karting, que será disputada no Kartódromo Internacional de Braga, nos dias 8 e 9 de outubro.