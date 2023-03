Campeonato de Portugal de Karting Toyota – Viana do Castelo: Arranque promissor | AutoSport

Tomás Dias, José Diogo Martins, Francisco Iglésias, Gustavo da Silva, Martim Meneses, Frederico Peters, Santiago Ribeiro, João Pedro Rodrigues, Guillermo Hevia, Rodrigo Ferreira, Henrique Cruz, Hugo Marreiros e Paulo Martins venceram na primeira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, disputada este fim de semana no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Núcleo de Desportos Mororizados de Leiria (NDML).

Por Filipe Cairrão

Fotos HelloFoto

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota contou na prova inaugural com 91 participantes distribuídos por diferentes categorias. A extensa caravana proporcionou corridas intensas durante dois dias, deixando antever mais uma época bem animada.

Categoria X30 Categoria X30 Super Shifter Categoria Júnior Categoria X30 Mini Categoria Cadete 4T Categoria Iniciação

Categoria X30

Considerada a classe-rainha, a X30, apresentou uma grelha de 33 pilotos. Na Final do primeiro dia de competição, disputada em 18 voltas, Frederico Peters arrancou bem e manteve-se na frente do pelotão, mas à passagem da terceira volta foi Diogo Pinto a assumir o comando, que foi alternando com Francisco Macedo. A corrida acabou por ter um final muito emocionante, sendo exemplo disso o facto dos cinco primeiros classificados terem ficado separados por 0,294s! Frederico Peters acabou por ver a bandeira xadrez na primeira posição, seguindo-se Francisco Macedo, João Dinis, Diogo Marujo e Diogo Pinto.

Henrique de Oliveira viu a bandeira xadrez na sexta posição (‘colado’ a Diogo Pinto), mas o piloto de Vila Nova de gaia viria a ser penalizado e caiu para a 13.ª posição, tendo Diogo Castro sido promovido ao sexto lugar, com Francisco Serôdio, Pedro Cachada, Rodrigo Vilaça e Rafael Rajani – que arrancou da 31.ª posição e recuperou 21 lugares – a fechar o top-10! Na X30 Master, vitória para João Pedro Rodrigues.

Na Final do segundo dia de competição, Francisco Macedo revelou-se no início o mais forte e assumiu a liderança, na qual se manteve até à 17.ª e penúltima volta, altura em que Santiago Ribeiro assumiu o comando e não mais o largou até final, festejando assim mais uma vitória e com a volta mais rápida em 43,960s. Francisco Macedo conseguiu manter o segundo lugar, praticamente colado à traseira do kart de Santiago Ribeiro, mas viria a ser penalizado e caiu para o quinto lugar. João Miguel Oliveira (Tonykart) e Frederico Peters (FA) foram assim promovidos às segunda e terceira posições, respetivamente, fazendo ambos uma excelente corrida, terminando muito perto do vencedor.

Após muita luta, Pedro Cachada garantiu o quarto lugar, seguindo-se então Francisco Macedo, Diogo Castro, Francisco Serôdio, João Faria, Rafael Rajani e Rodrigo Vilaça no top-10. O espanhol Guillermo Hevia venceu na X30 Master.

Categoria X30 Super Shifter

Na Final do primeiro dia de competição, disputada em 17 voltas, Rodrigo Ferreira esteve muito forte. O piloto do Porto arrancou muito bem da pole-position e à passagem da terceira volta já dispunha de uma margem muito confortável para a concorrência. Rodrigo Ferreira entrou em ‘modo de gestão’ e acabou por vencer com naturalidade à geral e na Sénior, tendo também rubricado a volta mais rápida em 42,766s.

O ‘rookie’ Henrique Cruz também fez uma corrida muito positiva e foi um tranquilo segundo classificado à geral e na Sénior, enquanto que a luta pelo terceiro lugar foi muito intensa entre Joseph Oliveira, Rodrigo Lessa e Luís Alves, tendo o primeiro acabado por levado a melhor e Lessa segurado o quarto lugar, enquanto que Alves acabou por ser penalizado e caiu para o sétimo lugar da geral e sexto entre os seniores. Hugo Marreiros fechou o top-5 à geral e venceu na Master, enquanto Paulo Martins triunfou na Gentleman.

Na Final do segundo dia de competição, Hugo Marreiros fez um excelente arranque e assumiu a liderança na qual se manteve até à derradeira volta, altura em que, devido a um incidente, caiu em definitivo para a terceira posição e para primeira da classe Master, tendo sido o autor da volta mais rápida em 42,574s.

Rodrigo Ferreira acabou por ser o primeiro a ver a bandeira xadrez, mas uma penalização fez com que caísse para o sétimo lugar. Henrique Cruz, que fez uma corrida fantástica, dado que largou da 13.ª posição, conseguiu, com a penalização atribuída a Rodrigo Ferreira vencer à geral e na Sénior. Por sua vez, Lucas Vieira garantiu o segundo lugar à geral e na Sénior.

Rodrigo Lessa assegurou o quarto lugar à geral e o terceiro na Sénior, na frente de Paulo Martins, que assim foi quinto classificado à geral e o primeiro da classe Gentleman.

Categoria Júnior

Na Final do primeiro dia de competição, disputada em 18 voltas, Santiago Alves largou da pole-position e liderou até à passagem da 11.ª volta, altura em que Martim Marques passou para o comando, tendo depois, na 15.ª volta, sido a vez de Tomás Gomes assumir a liderança. Contudo, no decorrer na 17.ª volta, Martim Meneses, que arrancou da 13.ª e penúltima posição, passou para o comando e não mais o largou até final, fazendo uma corrida para mais tarde recordar… e com a volta mais rápida em 45,158s.

A indefinição dos lugares seguintes manteve-se até à bandeira xadrez, tendo, no entanto, Tomás Gomes garantido o segundo lugar e Santiago Alves completado o pódio. Gabriela Teixeira cruzou a meta na quarta posição, mas uma penalização levou-a para o oitavo posto, pelo que foi Martim Marques o quarto classificado e João Barros, fechou o top-5. António Macedo fez uma boa corrida e garantiu o sexto lugar, seguindo-se Maximiano Radeck, Gabriela Teixeira, Diogo Caetano e Afonso Azevedo no top-10.

Na Final do segundo dia de competição, Martim Meneses largou da pole-position e liderou de o princípio a fim, mas sempre muito pressionado por Tomás Gomes, que foi um meritório segundo classificado. Santiago Alves também esteve até meio corrida na discussão pela liderança, mas depois passou a travar uma luta pelo terceiro lugar com Gabriela Teixeira, tendo esta acabado por ser quarta classificada, com a volta mais rápida em 45,447s. Martim Marques encerrou o top-5, com forte oposição da João Barros, sexto classificado, seguindo-se Maxiamiano Radeck, António Macedo, Diogo Caetano e Afonso Azevedo que fechou o top-10.

Categoria X30 Mini

Na Final do primeiro dia de competição, disputada em 17 voltas, Gustavo da Silva tirou o melhor proveito da pole-position para liderar a corrida de princípio a fim e entrar assim a vencer no Campeonato de Portugal de Karting de 2023. Contudo, o piloto de Cascais não teve tarefa fácil, dado que Guilherme Morgado, seu colega de equipa, deu excelente réplica rodando durante toda a corrida praticamente colado à traseira do seu kart. O piloto de Loures foi assim um honroso segundo classificado, enquanto que o derradeiro lugar do pódio ficou definido na última volta, a favor de Afonso Lopes, tendo Romeu Mello e Leonor Rocha – autora da volta mais rápida em 49,914s – fechado o top-5.

Jan Rodrigues terminou na sexta posição, seguindo-se Francisco Correia – que arrancou da 15.ª posição –, Vicente Capela, Mario Silva Lora e Vicente Rodrigues no top-10.

Na Final do segundo dia de competição, Afonso Lopes largou da pole-position, mas foi Vicente Capela que liderou a primeira volta. Logo depois formou-se um trio na luta pelo comando, com Gustavo da Silva, Romeu Mello e Afonso Lopes, juntando-se pouco depois Francisco Correia e Vicente Capela.

Contudo, à passagem da 10.ª volta, Gustavo da Silva, Vicente Capela e Afonso Lopes foram os pilotos que passaram a discutir o triunfo, tendo terminado por esta ordem. Mais um triunfo para Gustavo da Silva, um excelente segundo lugar para Vicente Capela e uma meritória terceira posição para Afonso Lopes. Romeu Mello foi um tranquilo quarto classificado, com a volta mais rápida em 49,849s, enquanto que na luta pelo quinto posto, Jan Rodrigues levou a melhor sobre Mário Silva Lora. Francisco Correia terminou na sétima posição, na frente de Leonor Rocha, Vicente Rodrigues e Teo Peltrene que fechou o top-10.

Categoria Cadete 4T

Na Final do primeiro dia de competição, disputada em 11 voltas, Francisco Iglésias dominou todos os acontecimentos e venceu com uma expressiva vantagem para o resto da concorrência, tendo ainda rubricado a volta mais rápida em 53,534s.

A indecisão quanto ao segundo classificado manteve-se até final, tendo Artur Loureiro acabado por levar a melhor sobre Martim Gomes, que completou o pódio. Diogo Baptista foi um tranquilo quarto classificado e Lourenço Antunes também rodou na quinta posição desde o início até ao final da corrida. Luís Fernandes garantiu o sexto lugar, na frente de Miguel Baião e de Martin Rodrigues, enquanto Tiago Caetano foi forçado a abandonar à passagem da segunda volta.

Na Final do segundo dia de competição, Francisco Iglésias tirou o melhor proveito da pole-position para assumir a liderança e construir uma vantagem confortável para assim garantir mais uma vitória de forma clara e com a volta mais rápida em 53.373s. Martim Gomes foi um honroso segundo classificado e Artur Loureiro completou com mérito o pódio, depois de arrancar da 8.ª posição. Lourenço Antunes foi um tranquilo quarto classificado e Miguel Baião fechou o top-5.

Diogo Baptista terminou no sexto lugar, seguindo-se Martin Rodrigues e Tiago Caetano, enquanto Luís Fernandes foi forçado a abandonar à passagem da quinta volta.

Categoria Iniciação

Na Final do primeiro dia de competição, disputada em 5 voltas, Tomás Dias arrancou bem e assumiu a liderança, sendo, contudo, bastante pressionado pela concorrência. Enzo Santos ainda passou pelo comando no decorrer na quarta volta, mas na última Tomás Dias recuperou a primeira posição e acabou por ser o primeiro a ver a bandeira xadrez. Miguel Barbosa foi um meritório segundo classificado e Enzo Santos completou o pódio, com a volta mais rápida em 1m20,803s. José Diogo Martins, que rodou ‘colado’ aos três primeiros classificados, garantiu o quarto lugar e Tomás Fontes fechou o top-5.

Na Final do segundo dia de competição, Tomás Dias (Birel ART) liderou a primeira volta, mas depois José Diogo Martins revelou-se mais forte e conservou o comando até à bandeira xadrez, para somar a sua primeira vitória esta época. Tomás Dias e Enzo Santos – que voltou a rubricar a volta mais rápida em 1m19,946s – completaram o pódio, enquanto Miguel Barbosa e Tomás Fontes fecharam o top-5.

A segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota está agendada para 29 e 30 de abril e será disputada no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.

Todas as classificações em: RESULTADOS – CPKARTING