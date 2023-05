Campeonato de Portugal de Karting Toyota com excelentes corridas no Bombarral | AutoSport

Texto de Filipe Cairrão

Henrique Cruz, Bruno Frota, Paulo Martins, Francisco Macedo, João Pedro Rodrigues, Martim Meneses, Afonso Lopes, Francisco Iglésias e José Diogo Martins venceram no Campeonato de Portugal de Karting Toyota, no fecho da segunda jornada dupla que decorreu no Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME.

Os 94 participantes da segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota proporcionar novamente hoje excelentes corridas no traçado do Bombarral.

Na categoria X30, com uma grelha de 33 pilotos, Henrique Oliveira (Kart Republic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, garantindo a pole-position (e um ponto extra) com a marca de 45,779s. Na manga de qualificação, Francisco Macedo (CRG) conseguiu bater a extensa concorrência, liderada por Henrique Oliveira, com Diogo Marujo (Redspeed) e Santiago Ribeiro (Birel ART) logo atrás.

Na corrida decisiva, disputada em 19 voltas, Francisco Macedo fez um bom arranque e manteve-se na frente do pelotão, liderando da primeira à última volta. O piloto de Braga assume-se, assim, como um forte candidato ao título nacional, tendo deixado Diogo Marujo no 2.º lugar no Bombarral, a 2,015s de distância. Santiago Ribeiro também esteve muito aguerrido e assegurou o derradeiro lugar do pódio, logo na frente de Henrique Oliveira e de Diogo Castro (Redspeed). Diogo Pinto (Tonykart) voltou a mostrar-se muito competitivo e foi o 6.º classificado, na frente do seu companheiro de equipa, João Miguel Oliveira (Tonykart). Entre os 10 primeiros também terminaram Martim Romão (DR), Rafael Rajani (Kosmic) e Frederico Peters (FA), que recuperou nada menos de 15 posições desde o arranque. Na classe X30 Master, João Rodrigues (Birel ART) voltou a superiorizar-se no duelo particular com o espanhol Guillermo Hevia (Tonykart). Francisca Queiroz (Kosmic) voltou a vencer na classe feminina.

Categoria X30 Super Shifter

Rodrigo Ferreira (Kosmic) tinha vencido a prova de sábado, mas Henrique Cruz (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados deste domingo, com uma volta em 44,222s. Na manga de qualificação, o experiente Hugo Marreiros (Tonykart) bateu toda a concorrência, deixando Rodrigo Ferreira no 2.º lugar, com Henrique Cruz e Lucas Vieira (Birel ART) nas posições seguintes.

Na corrida decisiva, disputada em 17 voltas, Rodrigo Ferreira fez um excelente arranque e surpreendeu Hugo Marreiros, liderando grande parte da corrida. Contudo, Henrique Cruz vinha em recuperação e com duas excelentes ultrapassagens, primeiro sobre Hugo Marreiros e depois sobre Rodrigo Ferreira, conseguiu chegar ao comando da Final. O piloto de Leiria garantiu, assim, mais uma vitória na sua época de estreia na categoria X30 Super Shifter, deixando Rodrigo Ferreira a 0,6s. Hugo Marreiros desistiu com problemas mecânicos quando lutava com os dois adversários diretos, abrindo caminho para o 3.º lugar de Luís Alves (CRG), outro rookie muito promissor nesta categoria, que na Final fez uma excelente recuperação de 10 posições.

Bruno Frota (Birel ART) também esteve em excelente plano e terminou às portas do pódio à geral e como vencedor entre os Master, logo seguido por Joseph Oliveira (Lenzo Kart), que fez nove ultrapassagens ao longo da corrida. Paulo Martins (FA) impôs a sua rapidez e experiência para conquistar mais uma vitória na classe Gentleman, num top 10 onde também estavam Filipe Santos (Kosmic), Nuno Portela (Birel ART), Ricardo Alves (Kosmic) e Renato Bolzan (Tonykart).

Categoria Júnior

Depois de ter vencido a prova de sábado, Martim Meneses (Kart Republic) começou o dia de domingo com a pole-position nos treinos cronometrados, com uma volta em 48,536s. O jovem piloto madeirense dominou depois a manga de qualificação, onde terminou na frente de Martim Marques (FA), com Santiago Alves (Parolin) e Diogo Caetano (Birel ART) logo atrás.

Na Final, disputada em 19 voltas, Martim Meneses voltou a não dar hipóteses à concorrência, terminando com 1,5s de vantagem sobre Santiago Alves e reforçando a sua liderança do CPK. Santiago Alves, por sua vez, conseguiu distanciar-se de Tomás Gomes (Kosmic) na primeira metade da corrida e depois geriu a sua vantagem para o jovem bracarense, que completou os lugares do pódio no Bombarral.

Diogo Caetano (Birel ART) e João Barros (Parolin) também estiveram em bom plano e garantiram lugares no top 5, logo na frente de Gabriela Teixeira (Kart Republic), que foi a autora da volta mais rápida da corrida (48,239s). António Macedo (CRG) foi o 7.º classificado, após um duelo com o jovem angolano Jorge Saraiva (Kart Republic), que terminou no 8.º posto, com Tomás Fernandes (Kosmic) e o jovem suíço Max Radeck (Redspeed) também entre os 10 primeiros.

Categoria X30 Mini

Romeu Mello (DAP) tinha vencido a prova de sábado e começou o dia de domingo com a pole-position (e um ponto extra) nos treinos cronometrados, com o registo de 52,149s. Na manga de qualificação, o piloto de Lisboa bateu toda a concorrência, liderada por Gustavo da Silva (Birel ART), dois pilotos que recentemente disputaram a prova belga de Mariembourg da IAME Euro Series. Afonso Lopes (Kart Republic) e Guilherme Morgado (Birel ART) ocuparam as posições seguintes na manga e partilharam a segunda linha na Final.

Na corrida decisiva, disputada em 17 voltas, Romeu Mello liderou o pelotão até à passagem da 12.ª volta, quando foi obrigado a desistir com problemas mecânicos. Um abandono inglório para o jovem lisboeta, que abriu caminho para a vitória de Afonso Lopes, sempre muito aguerrido na discussão pelos primeiros lugares. Atrás do jovem piloto de Coruche terminaram Mário Silva Lora (Kart Republic) e Vicente Capela (Parolin), após uma discussão emocionante que também envolveu Rafael Simon (DAP), Guilherme Morgado e Gustavo da Silva.

Francisco Correia (Kart Republic) garantiu o 7.º lugar, ganhando duas posições desde o arranque, enquanto Jan Rodrigues (FA) conseguiu recuperar quatro lugares desde o arranque, terminando em 8.º. Leonor Rocha (Parolin) e Teo Pelfrene (Birel ART), autor de uma excelente recuperação, completaram o top 10 na derradeira corrida no Bombarral.

Categoria Cadete 4T

Francisco Iglésias (Birel ART) dominou a prova de sábado, mas João Francisco (Parolin) assegurou a pole-position (e um ponto extra) nos treinos cronometrados deste domingo, com o tempo de 56,197s. Na manga de qualificação, Francisco Iglésias recuperou em grande forma, vencendo com 1,1s de vantagem sobre João Francisco, que foi 2.º classificado após um interessante duelo com Martim Gomes (Birel ART). Outro piloto da Escola de Karting do Oeste, o vice-campeão nacional da Iniciação, Lourenço Antunes (Birel ART), garantiu o 4.º lugar e a segunda linha da grelha para a Final.

Na Final, disputada em 11 voltas, Francisco Iglésias manteve-se sempre na frente do pelotão e construiu uma vantagem superior a dois segundos, que depois geriu na fase final. O piloto de Cascais reforçou o comando do CPK e terminou na frente de Martim Gomes, cada vez mais competitivo na categoria dos karts a 4 tempos. O pódio no Bombarral ficou completo com João Francisco (Parolin), que também repetiu o resultado de sábado.

Lourenço Antunes e Artur Loureiro (Parolin) reeditaram os duelos da categoria Iniciação e terminaram nas posições seguintes, dentro do top 5, logo seguidos por Diogo Baptista (Charles Leclerc), que fez uma excelente recuperação rumo ao 6.º lugar. Tiago Caetano (Birel ART) foi o 7.º classificado, enquanto Miguel Baião (Kosmic), Luís Fernandes (Birel ART) e Martin Roddrigues (FA) completaram o top 10 na derradeira corrida.

Categoria Iniciação

Miguel Barbosa (CL) venceu a prova de sábado e começou o dia de domingo com a pole-position (e um ponto extra) na sessão de treinos cronometrados. Na manga de qualificação, o jovem piloto de Famalicão conseguiu novo triunfo, com 2,1s de vantagem sobre Tomás Dias (Birel ART), com Enzo Santos (Birel ART) e Tomás Fontes (Birel ART) logo atrás.

Na Final, disputada em 5 voltas, cinco dos seis pilotos em pista mostraram andamento para lutar pela vitória, com discussões de posição muito renhidas, mas sempre com o fair play que deve imperar (entre pilotos e pais). Miguel Barbosa liderou a Final, mas um pião levou-o a descer ao 5.º lugar final, com José Diogo Martins (Birel ART) a conseguir manter uma curta vantagem mesmo sobre a linha de meta, 0,2s na frente de Tomás Dias. Enzo Santos também conseguiu o derradeiro lugar do pódio, após mais um emocionante duelo com Tomás Fontes. Miguel Barbosa completou o top 5 e Lana Pelfrene (Birel ART) foi a 6.ª classificada na derradeira Final no Bombarral.

Todas as classificações em: RESULTADOS – CPKARTING

A terceira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota está agendada para 13 e 14 de maio e será disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA.