Borges, Lázaro e Teixeira vencem Taça de Portugal de Karting na X30 Super Sfifter

Vroomkart Portugal/Filipe Cairrão

Fotos HelloFoto

Ricardo Borges conquistou a Taça de Portugal de Karting da categoria X30 Super Shifter à geral e na Sénior, disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. Vasco Lázaro venceu na Master e Diogo Teixeira triunfou na Gentleman.

Ricardo Borges (Birel ART) foi ontem o mais rápido na sessão de treinos cronometrados à geral e na Sénior, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 56,644s, enquanto Hugo Marreiros (Sodikart) foi o lesto na Master com a marca de 57,140s e Paulo Martins (Charles Leclerc) fez o melhor tempo (58,230s) na Gentleman.

Ricardo Borges venceu depois a primeira manga de qualificação à geral e na Sénior, Hugo Marreiros impôs-se na Sénior e Paulo Martins triunfou na Gentleman.

Hoje, na segunda manga de qualificação, igualmente disputada em 9 voltas, Ricardo Borges largou da pole-position e voltou a vencer à geral e na Sénior (com a volta mais rápida em 57,159s), tendo Rodrigo Ferreira (Praga) garantido o segundo lugar à geral e na Sénior. André Serafim (Intrepid) ganhou o duelo com Hugo Marreiros na luta pelo terceiro lugar e pela vitória na Master.

Paulo Martins fez uma excelente corrida, mas na última volta, altura em que era quinto classificado à geral e 1.º na Gentleman, foi forçado a abandonar. Assim, Elias Barros (Sodikart) – 3.º Master – fechou o top-5, seguindo-se o ‘rookie’ Rodrigo Lessa (Birel ART) – 3º na Sénior), Bruno Frota (Parolin) – 5.º Master –, Kevin Saraiva (Fullerton) – 4.º na Sénior –, Vasco Lázaro (Kart Republic) – 4.º Master – e Diogo Teixeira (Formula K), vencedor na Gentleman.

Com estes resultados, Ricardo Borges voltou a partir da pole-position na Pré-Final, disputada em 9 voltas. O piloto da Maia esteve novamente muito forte e dominou de princípio a fim, com a volta mais rápida em 57,236s, vencendo à geral e na classe Sénior, na frente do seu rival Rodrigo Ferreira. No habitual duelo entre André Serafim e Hugo Marreiros levou a melhor o piloto de Chaves, enquanto Elias Barros resistiu às investidas de Vasco Lázaro na luta pelo top-5. Rodrigo Lessa cruzou a meta na sétima posição, na frente de Diogo Teixeira, Bruno Frota, Kevin Saraiva, tendo Paulo Martins sido forçado a abandonar à passagem da sétima volta.

A corrida decisiva

Na Final, disputada em 11 voltas, Ricardo Borges arrancou naturalmente da pole-position e voltou a impor um ritmo muito forte e constante até à bandeira xadrez – rubricando a volta mais rápida em 56,899s – o que lhe permitiu conquistar a sua primeira Taça de Portugal de Karting, à geral e na Sénior, na espetacular categoria cujos karts estão equipados com potentes motores de 175cc e caixa de velocidades.

Rodrigo Ferreira – bicampeão nacional da especialidade – foi um honroso segundo classificado à geral e na Sénior e Rodrigo Lessa – que fez a sua estreia na X30 Super Shifter – conseguiu, com mérito, completar o pódio à geral e na Sénior. Promissor…

Elias Barros – tio de Rodrigo Lessa – cruzou a meta no quarto lugar, mas uma penalização relegou-o para o sexto posto (3.º na Master), tendo assim Vasco Lázaro sido o quarto classificado à geral e o vencedor da Taça de Portugal na classe Master, na frente de André Serafim (2.º Master).

Kevin Saraiva rodou na quarta posição, mas à passagem da terceira volta caiu para a 11.ª posição. Contudo, sem baixar os braços, ainda conseguiu recuperar até ao sétimo lugar da geral (4.º na Sénior).

Diogo Teixeira foi 8.º à geral e venceu a Taça de Portugal na classe Gentleman, seguindo-se Bruno Frota – 4.º Master –, Paulo Martins – 2.º Gentleman –, enquanto Hugo Marreiros foi forçado a abandonar à passagem da quinta volta devido a problemas mecânicos.

Classificações CLIQUE AQUI