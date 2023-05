Afluência máxima no Kartódromo de Castelo Branco | AutoSport

Com um fim-de-semana repleto de corridas, e uma lista de inscritos a ultrapassar a centena de pilotos para a 4ª Ronda dos Campeonatos Ibéricos de Karting, o evento organizado pela Epic Events prometia adrenalina e emoção até ao fim. E assim foi. Com o público a aderir em massa, houve oportunidade para assistir a corridas animadas, disputadas à décima de segundo, que começaram no sábado de tarde com a resistência de 2h, num traçado considerado exigente, para mecânica e pilotos, e que terminava com umas últimas voltas de perfeita loucura, com diversas ultrapassagens até à bandeira de xadrez. A classe GT Cup, em que eram utilizados os karts disponibilizados pelo Kartódromo, seria mesmo considerada imprópria para cardíacos, com uma luta pela vitória a ficar decidida na última curva, entre as 2 equipas da Bila Racing Team e a Boragui, com as 3 a ficarem separadas por 0,7 segundos.

Já o domingo, seria composto por corridas entre as 5 divisões inscritas no Open Ibérico, e contava com a presença de algumas equipas da vizinha Espanha. Entre as 5 divisões, no domingo corriam 60 pilotos, entre os 6 e os 57 anos, com 3 idas à pista, para disputarem as qualificações e realizarem 2 mangas de corrida. Nos mais jovens, na divisão 6, a vitória sorria ao piloto, que se iniciou no Kartódromo de Castelo Branco, Duarte Rodrigues, nas duas corridas, com uma vantagem de 8 segundos sobre o segundo, na manga 1, e 5 segundos na manga 2. Já Rosa Oliveira, arrecada a terceira posição na Taça Ibérica de Senhoras.

No final do evento, pilotos e responsáveis do evento, eram unânimes ao considerarem organização e staff do melhor que se faz em Portugal. “Não há palavras para a vossa equipa”, seria o comentário final.

Sem espaço, para já, na agenda, está desde já a ser programado o regresso deste mega evento a Castelo Branco, em 2024, com a possibilidade de 2 fins-de-semana.