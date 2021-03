A Taça que todos querem ganhar no Karting (vídeo)

Manuel Gião, Figueiredo e Silva (pai e filho), António Dinis, César Campaniço, Filipe Albuquerque e Armando Parente são apenas alguns dos nomes sonantes do automobilismo que já ganharam a Taça de Portugal de Karting, uma das mais emblemáticas provas do Karting nacional. Disputada pela primeira vez em 1976, esta é a competição que todos os pilotos querem ganhar. O AutoSport esteve no Kartódromo Internacional do Algarve e falou com dois pilotos que já sabem o que é ganhar uma Taça de Portugal: Vasco Lázaro e Luís Alves.