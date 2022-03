24H de Karting de Évora: Inscrições ‘a voar’, forte adesão de pilotos | AutoSport

2022 marca o regresso das míticas 24H de Karting de Évora. A prova, histórica no panorama nacional da modalidade, foi anunciada pela Motor Sponsor e LinkSport e colheu grande receptividade desde a primeira hora junto de pilotos e equipas.

O evento tem lugar dias 27 a 29 de maio, no Kartódormo de Évora, e as 25 vagas disponíveis estão praticamente todas preenchidas, para uma edição aguardada com grande expectativa e preparada ao pormenor pela Motor Sponsor, empresa responsável pela organização do Troféu C1 Learn & Drive, Single Seater Series, Civic Atomic Cup e track days Driving Days e Estoril Shakedown, e pela LinkSport, empresa especializada na promoção da prática desportiva de forma personalizada de modalidades como karting, futsal e padel sob o mote “Enjoy the game”.

A edição das 24H de Karting de Évora coloca em pista um evento onde competição, emoção e adrenalina estão de mãos dadas, num fim de semana que reserva 2H de treinos cronometrados para todos os participantes e que tem como ‘prato principal’ uma entusiasmante corrida de 24H, com 25 equipas, compostas por 3 a 8 pilotos, a discutirem o cronómetro na luta pela vitória. A inscrição por equipa tem um valor de 1650€ + IVA.

E para tornar esta uma edição inesquecível, Motor Sponsor e LinkSport reservaram um prémio muito especial, avaliado em 8.500€ + IVA, para a equipa vencedora. A participação nas 24H de Portimão do Troféu C1 Learn & Drive Endurance, dias 22 a 24 de julho, com tudo incluído: carro pronto a correr; assistência técnica em prova; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); inscrições; transporte do carro.

Para o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, é grande a satisfação pelo fantástico élan gerado pelo evento, com destaque para a forte adesão de pilotos e equipas: “As 24H de Karting de Évora são uma prova mítica e sempre muito apreciada, mas termos as vagas praticamente esgotadas a cerca de três meses da próxima edição é uma excelente surpresa, que nos deixa muito satisfeitos. Uma receptividade que é sem dúvida a melhor recompensa que Motor Sponsor e LinkSport podiam ter pelo trabalho realizado. Muito obrigado a todos!”

Um sentimento partilhado por Duarte Lopes, um dos responsáveis da LinkSport: “A fantástica lista de inscritos que temos demonstra o quanto as 24H de Karting de Évora são aguardadas por todos. Uma prova que é um exemplo para a promoção da prática desportiva e que se destaca pelo fantástico ambiente, dentro e fora de pista. É por isso uma prova que nos dá um particular prazer de organizar, juntamente com a Motor Sponsor, parceiro de referência com ampla experiência na organização de eventos desportivos a nível nacional.”

A inscrição para as 24H de Karting de Évora realiza-se diretamente em www.linksport.pt.