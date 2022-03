24H de Karting de Évora com casa cheia | AutoSport

O Kartódromo de Évora prepara-se para receber uma edição histórica das míticas 24H de Karting. O evento, organizado pela Motor Sponsor e LinkSport e agendado para dias 27 a 29 de maio, junta à grande adesão de pilotos e equipas nacionais a presença de uma forte comitiva internacional.

No total, há já 17 formações confirmadas e 5 nacionalidades presentes: Portugal, Alemanha, Espanha, França e Moldávia. Uma fantástica moldura de inscritos alcançada a mais de 2 meses do início da ação. Números extremamente positivos que refletem o grande interesse e recetividade gerados pela prova junto do público. Neste contexto, sobram apenas 8 vagas disponíveis para a próxima edição das 24H de Karting de Évora.

De recordar que a prova está reservada a um máximo de 25 equipas, compostas por 3 a 8 pilotos. Uma prova com um formato de três dias, que se divide entre treinos (1H) e corrida (24H), num fim de semana centrado em proporcionar uma excelente experiência de corridas a todos os participantes, dentro de fora de pista.

Uma edição das 24H de Karting de Évora que conta com um prémio único: a participação, ao volante de um C1, nas 24H de Portimão, jornada de abertura do Troféu C1 Learn & Drive Endurance, que tem lugar dias 22 a 24 de julho, no mítico Autódromo Internacional do Algarve. Um prémio destinado a todos os pilotos da equipa vencedora que inclui: carro pronto a correr; assistência técnica em prova; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); inscrições; transporte do carro.

A inscrição para as 24H de Karting de Évora realiza-se diretamente em www.linksport.pt, ou através dos contactos [email protected] | +351 918 263 132