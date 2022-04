24H de Karting de Évora com as categorias PRO e AM | AutoSport

As 24H de Karting de Évora estão de regresso em 2022 pelas mãos da Motor Sponsor e LinkSport num evento que tem lugar nos dias 27 a 29 de maio, no Kartódromo de Évora.

O evento, desenhado desde início a pensar nos participantes, vai contar com duas novas categorias, PRO e AM, criadas em prol dos diferentes níveis de experiência das equipas presentes. A PRO destina-se a equipas com pilotos profissionais ou com um palmarés em que se destaquem pódios ou vitórias em corridas oficiais LinkSport; a AM é direcionada a equipas de pilotos amadores ou iniciantes.

Para todos os interessados, estão abertas as últimas inscrições (5 vagas) para integrar o plantel das 24H de Karting de Évora de 2022, prova que vai reunir em pista um total de 25 equipas, no conjunto das categorias PRO e AM. O evento apresenta um formato de três dias, divididos entre treinos (1H) e corrida (24H), e a inscrição por equipa (3 a 8 pilotos) tem um valor de 1650€ + IVA. Uma edição que terá dimensão internacional e que é aguardada com grande expectativa. Em números, estão já confirmadas 20 equipas e a presença de 5 nacionalidades: Portugal, Alemanha, Espanha, França e Moldávia.

Um evento que, a par das novas categorias (PRO e AM), apresenta como grande novidade um prémio criado em específico para os vencedores da AM: um teste com um C1 do troféu, realizado dia 26 de junho, no Circuito do Estoril. Um prémio avaliado em 1.250€ que garante um dia exclusivo em circuito, com 5 sessões de 30 minutos e um total de 2h30 de tempo de pista.

Uma edição icónica das 24H de Karting de Évora que tem como expoente máximo o prémio reservado aos vencedores da prova na geral: a participação, ao volante de um emocionante e irreverente C1, nas 24H de Portimão, jornada de abertura do Troféu C1 Learn & Drive Endurance que tem lugar dias 22 a 24 de julho no mítico Autódromo Internacional do Algarve. Um prémio destinado a todos os pilotos da equipa vencedora que inclui: carro pronto a correr; assistência técnica em prova; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); inscrições; transporte do carro.