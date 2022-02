24 horas de Karting de Évora estão de volta | AutoSport

A Motor Sponsor e a LinkSport juntaram-se para dar vida a uma edição épica das 24H de Karting de Évora em 2022, uma prova que está agendada para os dias 27 a 29 de maio e que terá como palco o icónico Kartódromo de Évora, traçado onde sucessivas gerações de pilotos e equipas deram os primeiros passos no desporto automóvel.

Um competitivo fim de semana de corridas que apresenta um formato com 2H de treinos cronometrados, seguidos da derradeira corrida de 24H. Em pista vão estar um total de 25 equipas, com composição de 3 a 8 pilotos cada. O custo por equipa é de 1650€ + IVA.

Um evento que vai colocar à prova a arte de pilotar de todos os participantes, numa edição única, com um prémio muito especial para a equipa vencedora: a participação nas 24H de Portimão do Troféu C1 Learn & Drive Endurance, dias 22 a 24 de julho, com tudo incluído.

Um prémio avaliado em 8.500€ + IVA, que garante: carro pronto a correr; assistência técnica em prova; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); inscrições; transporte do carro.

Para o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, esta é uma iniciativa muito importante no âmbito desportivo e social: “Acreditamos que com esta ação estamos a promover um fim de semana muito animado de corridas, marcado pela competição, fair play e entreajuda, com a garantia de um prémio para os vencedores que é, acima de tudo, uma fantástica experiência. Ao mesmo tempo, proporcionamos uma competição com custos controlados que garante muito tempo de pista a todos os participantes”, frisou, acrescentando: “É também um privilégio trabalhar neste projeto em conjunto com um parceiro de referência como a LinkSport.”

Pelo mesmo diapasão alinha Duarte Lopes, um dos responsáveis da LinkSport: “Centramos a nossa atividade na promoção da prática desportiva e em oferecer um modelo adaptado às necessidades de cada cliente. Estamos por isso muitos satisfeitos por podermos desenvolver esta iniciativa, que se enquadra na nossa estratégia de ação, em conjunto com a Motor Sponsor, parceiro com muitas provas dadas na organização de eventos desportivos a nível nacional.”