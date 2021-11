OPINIÃO: não pode valer tudo… | AutoSport

O espetáculo que Max Verstappen e Lewis Hamilton estão a dar dentro de pista é a antítese do que os responsáveis das equipas estão a fazer fora dela. Não pode valer tudo e se podemos compreender um simples extravasar de frustrações, já me custa a compreender que alguém ache que o universo está contra eles e ataque um Comissário de Pista, confundindo um eventual erro com algo propositado. Isso é ‘conversa’ de redes sociais, onde a grande maioria olha para os assuntos com as ‘palas’ dos burros, que só podem ver aquele caminho.

Os responsáveis da Mercedes e da Red Bull têm muito mais responsabilidades que isso, e por isso tem que haver limites. É óbvio que todos têm o direito de se queixar e de levantar ‘lebres’ quanto aos regulamentos, isso faz parte do ‘jogo’, mas atacar um Comissário de Pista daquela forma, ainda mais quando se sabe que na sua grande maioria são voluntários que oferecem o seu tempo pela sua paixão, e para poderem fazer parte do espetáculo. Não me vou estender em críticas a quem o fez, pois prefiro destacar que sem Comissários de Pista não haveria corridas, estaria tudo reservado a meia dúzia de competições super-profissionais. Isto de achar que, quando alguma coisa nos corre mal é sempre porque alguém nos quer ‘lixar’…

Penso que todos nós aprendemos os valores do desporto, quando éramos pequenos, responsabilidade, espírito de equipa, disciplina, tolerância, perseverança, humanismo, verdade, respeito, solidariedade, dedicação. Porque tantos o perdem pelo caminho?