GP Hungria F1: Verstappen escapa a punição no ‘incidente’ com Hamilton

Os Comissários Desportivos decidiram que não será de tomar qualquer outra medida face a Max Verstappen na sequência da colisão com Lewis Hamilton na primeira curva de Hungaroring, durante o Grande Prémio da Hungria, quando o neerlandês tentava passar o piloto da Mercedes, travando tarde para a primeira curva com o Red Bull a tocar numa das rodas do Mercedes e a levantar, fazendo um ‘cavalinho’ e saindo de pista.

Apesar do incidente não ter resultado no abandono de qualquer dos pilotos, a ação foi ‘notada’ pelo CCD e depois da audição do piloto da Red Bull a FIA, através dos Comissários Desportivos decidiram: “Não consideramos que este seja um caso típico de “mudança de direção durante a travagem”, embora consideremos que [Hamilton] poderia ter feito mais para evitar a colisão.

Assim, determinamos que nenhum piloto foi predominantemente culpado e decidimos não tomar mais nenhuma ação”.