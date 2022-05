GP Espanha F1: Haas é a única equipa sem atualizações | AutoSport

As equipas já informaram quais as atualizações nos seus monolugares e a razão para tal. Destacam-se a Alfa Romeo, McLaren e Aston Martin como as equipas que mais alterações apresentam em Barcelona e o facto da Haas, como já tinham informado anteriormente, não apresentar qualquer desenvolvimento no VF-22.

A Mercedes, que aproveitou para testar em Paul Ricard antes do GP de Espanha utilizando o segundo de dois dias de filmagens, apresentou alterações na asa dianteira, um novo “slot” no chão do W13, alterações no fundo e um novo defletor na traseira.

A Ferrari, que também testou antes da prova espanhola, apresenta um chão e difusor atualizados, pequenas asas na traseira e uma nova asa traseira.

A McLaren apresenta várias atualizações, mas talvez a mais importante seja as novas tampas dos travões em fibra de carbono, deixando de lado as antigas peças em titânio. Os travões foram o “calcanhar de Aquiles” do MCL36 a partir dos testes no Bahrein.

A Aston Martin, como demos conta anteriormente, apresentou uma versão B do AMR22 muito semelhante ao Red Bull RB18. A equipa de Silverstone alterou inclusivamente o Halo, ficando apenas a frente do carro sem alterações, porque de resto o carro sofreu bastantes alterações, desde o fundo até à nova asa traseira.

Também a Alfa Romeo apresenta atualizações importantes. A equipa suíça trouxe uma nova asa dianteira, suspensões dianteiras e traseiras novas, novos espelhos, um fundo diferente, um perfil redesenhado da tampa do motor e dos flancos, novas grelhas de arrefecimento e uma nova asa traseira.