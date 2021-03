GP do Bahrein F1: Perez parado na volta de lançamento

Sérgio Pérez ficou parado na pista com o carro “morto”. Os mecânicos tiveram problemas no Red Bull do mexicano, e tiveram de mudar os controlos eletrónicos. Agora o carro do mexicano terá de começar das boxes depois de conseguir voltar a ligar o seu monolugar. Também Pierre Gasly teve problemas nos controlos eletrónicos pelo que pode ser um problema recorrente nas unidades Honda.