GP Brasil F1, Mika Hakkinen sobre Verstappen: “a equipa vem sempre em primeiro lugar | AutoSport

As reações à atitude de Max Verstappen no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 têm sifo muitas. Mika Hakkinen foi um dos que não deixou passar em claro a recusa do neerlandês em seguir as ordens da equipa em Interlagos, afirmando que “a equipa vem sempre em primeiro lugar”.

Independentemente da posição de Verstappen na Red Bull, o antigo piloto de Fórmula 1 e bicampeão mundial, acredita que o neerlandês deveria ter cumprido o que lhe foi pedido via rádio.

“A equipa vem sempre em primeiro lugar e se tiveres um acordo sobre como tu e o teu companheiro de equipa trabalham juntos, é sempre melhor cumpri-lo”, escreveu Hakkinen na sua coluna no website da Unibet. “Nenhum de nós conhece os termos precisos do acordo de Max com a Red Bull, mas claramente ele é o piloto número um e em troca deu-lhes dois títulos mundiais. No entanto, Sergio tem sido uma grande ajuda para Max, e juntos venceram o campeonato de construtores este ano, por isso seria bom ver Max ajudar Sergio a terminar em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Pilotos”.

Os responsáveis da Red Bull, Helmut Marko e Christian Horner, assim como o próprio Max Verstappen, garantiram que tudo vão fazer para que Pérez termine no segundo posto do mundial e Hakkinen diz que “será interessante ver o que acontece”.

Sem muito para discutir no topo das classificações de ambos os campeonatos, a derradeira ronda da temporada, em Abu Dhabi daqui a poucos dias, servirá para aferirmos se a relação entre ambos os pilotos da Red Bull está “por um fio” e se Max Verstappen cumpre o acordo.