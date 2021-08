GP Bélgica Fórmula 1: Uma prestação para a história, esta qualificação de George Russell | AutoSport

George Russell, com um Williams, na fila da frente da grelha do GP da Bélgica de Fórmula 1 é um resultado de um desempenho absolutamente sensacional, especialmente quando se considera o facto do piloto rodar com pneus intermédios usados, porque a Williams não tinha mais nenhum ‘set’ de pneus novos. O tempo que o inglês fixou revelou-se impossível de bater para quase todos, até Max Verstappen cruzar a linha. É óbvio que este é um feito imenso e mostra bem que, quando as diferenças entre os carros se esbatem, o talento dos pilotos sobressai.

Claro que, pelo meio, há que descontar o facto de haver pilotos com mais responsabilidades (George Russell não tem absolutamente nada a perder) que não arriscaram tanto, por exemplo os homens da Mercedes, mas a Verdade é que um Red Bull fez a pole…