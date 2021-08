GP Bélgica F1: Pilotos pedem mudanças, FIA diz que está a tratar | AutoSport

oCarlos Sainz Jr., piloto da Ferrari, e os pilotos de F1 em geral, sãé de opinião que se devem fazer o mais rapidamente possível alterações às barreiras em Eau Rouge/Raidillion, e a FIA assegura que a situação está a ser tratada.

Para o espanhol, esta curva tem um grande problema: quando um piloto se despista, fá-lo a grande velocidade e para piorar as coisas quando se despistam, voltam ao circuito e quem vem logo atrás, pode reagir, se tiver tempo, mas quem vem mais atrás e não se apercebe do acidente (quem sobe o Raidillion não vê nada à sua frente para lá do topo) o mais provável é bater fortemente em quem está na trajetória. Essa é uma situação extremamente perigosa e os pilotos pedem mudanças. Infelizmente, Anthoine Hubert perdeu a vida precisamente devido a uma situação em que está atravessado e é embatido por outro piloto que surge a alta velocidade, Juan Manuel Correa, no caso.