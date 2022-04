GP Austrália F1, Daniel Ricciardo diz que será uma : “corrida totalmente diferente” | AutoSport

Como se pode calcular, Daniel Ricciardo é um dos pilotos com mais ‘interesse’ no ‘seu’ GP da Austrália de F1 e considera que o novo traçado nos vai proporcionar uma “corrida totalmente diferente”, isto depois de terem sido retiradas duas curvas mais lentas, e acrescentada uma quarta zona de DRS, que certamente terão impacto no número de ultrapassagens do GP da Austrália: “sempre foi uma pista divertida, mas nas corridas era complicado ultrapassar”, disse.