Fórmula 1: Williams confirma Nicholas Latifi e Alex Albon para 2022 | AutoSport

Depois da Mercedes começar a mexer as peças do seu xadrez não demorou muito para que tudo ficasse mais claro nas restantes equipas. Depois de se ter ficado a saber que Valtteri Bottas iria rumar à Alfa Romeo, agora é a vez da Williams Racing confirmar Nicholas Latifi e Alex Albon para 2022.

Latifi permanece na equipa pela quarta temporada consecutiva, a sua terceira como piloto efetivo, enquanto Albon regressa à grelha de Fórmula 1 tendo passado um ano como piloto de testes e reserva da Red Bull Racing Honda, ao mesmo tempo que realiza uma campanha no DTM.

O jovem anglo-tailandês, de 25 anos de idade foi piloto da Scuderia Toro Rosso na F1 antes de ser promovido à Red Bull Racing, obtendo dois pódios em 2020.

Para Jost Capito, CEO da Williams Racing: “É fantástico poder confirmar o nosso alinhamento de pilotos para 2022 e estou encantado por receber o Alex na equipa, juntamente com a confirmação da nossa relação contínua com o Nicholas no próximo ano. Estamos muito entusiasmados com a nossa nova formação, com ambos os pilotos a trazerem uma grande mistura de juventude e experiência que não só será bom para a equipa, como também nos ajudará a dar o próximo passo nesta nossa viagem.

“Alex é um dos jovens talentos mais entusiasmantes dos desportos motorizados, mas vem com uma grande quantidade de experiência de F1, do seu tempo na Red Bull. Os seus múltiplos pódios confirmam a sua velocidade como piloto, e sabemos que se sentirá imediatamente em casa com a equipa em Grove.

Entretanto, o Nicholas tem-nos impressionado consistentemente ao longo dos últimos três anos com o seu trabalho árduo, diligência, e atitude positiva. Ele continuou a desenvolver-se ao longo do seu tempo na Williams e tornou-se um piloto de F1 impressionante, como se pode ver pelos seus pontos esta temporada.

Estamos agora ansiosos por continuar a desenvolver a nossa dinâmica positiva como equipa e terminar esta temporada tão fortemente quanto possível, antes de virarmos as nossas atenções para 2022″.