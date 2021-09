Fórmula 1: e se o GP da Bélgica se mudar para março ou abril? | AutoSport

Uma das coisas que a Fórmula 1 faz quando escolhe o seu calendário é evitar ao máximo que possa ter corridas à chuva. Isso é natural, e embora incontrolável, a verdade é que na história da Fórmula 1 a percentagem de corridas no seco face às corridas à chuva é abismal.

Dito isto, provavelmente a F1 tem estado confortável com a corrida de Spa em agosto, quando todos sabem que estatisticamente, chove menos 50% na zona da Ardenas em março e abril do que agosto, vá lá saber-se porquê.

É na verdade estranho que agosto seja o segundo mês do ano em que mais chove na zona. Mais, só janeiro.



Os responsáveis da Fórmula 1 sabem que no dia anterior ou no dia das corridas é possível prever o que vai suceder hora a hora, mas quando fazem o calendário só podem confiar em padrões. Se assim é, talvez não seja mal pensado colocar Spa numa altura em que ‘estatisticamente’, chova menos. Março ou abril!

E isso aplica-se para todo o calendário, e é efeito em certa medida, embora, mais uma vez, é impossível acertar sempre, pois a meteorologia prega, como sabemos, muitas partidas.